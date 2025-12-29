Samið um Skjólshús og gos gæti komið á hverri stundu

Í hádegisfréttum segjum við frá nýjum samstarfssamningi sem stjórnvöld og Geðhjálp undirrituðu í dag um rekstur á svokölluðu Skjólshúsi sem er nýtt geðheilbrigðisúrræði.
Þá fjöllum við um umferðarslysið sem varð í gærkvöldi við Fagurhólmsmýri í Öræfum en varðstjóri hjá lögreglunni segir að tildrög þess séu til rannsóknar. Fjórir voru fluttir á Landspítalann með þyrlu Landhelgisgæslunnar.
Einnig verður rætt við náttúruvársérfræðing um ástandið á Reykjanesi en þar gæti farið að gjósa hvað úr hverju.
Í sportpakka dagsins verður svo fjallað um HM í píluskasti sem er sannarlega að standa undir væntingum þegar kemur að spennu og dramatík.