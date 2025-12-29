Nokkuð annríki hefur verið hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem hefur farið í 120 sjúkraflutninga síðastliðinn sólarhringinn sem telst mikið og af þeim voru þrjátíu og sjö svokölluð forgangsverkefni.
Dælubílarnir voru svo sendir í sex verkefni á tímabilinu flest þó minniháttar ef undan er skilinn einn vatnsleki sem varðstjóri segir hafa tekið töluverðan tíma að eiga við.
Í nótt bárust svo brunaboð frá Edition hótelinu við höfnina í miðborginni sem reyndist svo ekki vera neitt þegar slökkviliðið mætti á staðinn.
Þetta kemur fram í færslu á Facebook síðu slökkviliðsins en þar er einnig minnt á að fara varlega með skoteldana á gamlárskvöld og sérstaklega terturnar svokölluðu. „Þegar búið er að njóta þeirra þá er það góður siður að taka þær til hliðar en ekki setja þær allar í eina hrúgu heldur hafa smá bil á milli þeirra því ef það leynist glóð í einni þeirra og kveiknar í þeirri þá logar öll hrúgan. Betra er að hafa smá bil á milli og þá logar bara ein“, segir að lokum.