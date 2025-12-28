Gróður farinn að grænka fyrir norðan

Á Akureyri hafa þau undur og stórmerki átt sér stað að gróður er farinn að grænka milli jóla og nýárs. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar, segir að óvenju hlýtt hafi verið í bænum síðustu daga og nokkrir runnar farnir að grænka örlítið.
Ásthildur segir að í dag sé hiti við frostmark, en annars sé veðrið ofboðslega milt og yndislegt.
Á aðfangadag hafi mælirinn heima hjá henni sýnt fimmtán stig.
„Það var alveg svakalega hlýtt hérna á aðfangadagskvöld, en svakalega hvasst. Nágranni minn sló grasið á jóladag, en ég held að það hafi nú verið meira til gamans gert,“ segir hún.
Í dag hafi hún séð nokkur lauf að villast á runnum í kringum hana.
„Hér er maður bara í vorverkunum, að sópa og hreinsa til þangað til næsta úrkomubelti kemur,“ segir hún.
Ásthildur á ekki endilega von á að laufin séu komin til að vera fram að vori, en hún vonar að það snjói vel til fjalla næstu vikurnar.
„Ég ætla vona að það snjói í fjallinu, en það má alveg sleppa því að snjóa í byggð. Það er þægilegra fyrir fólk, það má alveg vera falleg föl fyrir, en ekki of mikið,“ segir Ásthildur.