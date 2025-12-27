Jaðrskjálfti af stærð 3,1 varð við Kleifarvatn laust fyrir klukkan tvö í nótt. Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir skjálftann ekki tengjast auknum líkum á eldvirkni.
Nokkrir tugir minni skjálfta hafa fylgt í kjölfarið en Veðurstofunni hafa borist tilkynningar um að skjálftinn hafi meðal annars fundist í Hafnarfirði.
Jarðskjálftar eru algengir á svæðinu en Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir um hefðbundinn atburð að ræða og skjálftann tengist ekki auknum líkum á eldvirkni.
Þorvaldur Þórðarson hefur ítrekað spáð eldgosi í seinnihluta desember en goshléið er orðið það lengsta frá því að goshrinan hófst á svæðinu í dsember 2023.
Jarðskjálftar eru tíðir á svæðinu en Veðurstofan sendi frá sér tilkynningu um skjálftann í nótt til að upplýsa almenning, þar sem hann fannst í byggð.