Spáir enn desembergosi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur.
Landris er stöðugt við Svartsengi á Reykjanesskaga en lítil skjálftavirkni mælist á svæðinu að sögn eldfjallafræðings. Hann spáir eldgosi á svæðinu í seinni hluta desember.

„Núna er náttúrulega kvikumagn sem hefur safnast fyrir í grunna hólfinu fyrir neðan Svartsengi. Þetta er mitt á milli þess sem er í lágmarki til að koma af stað eldgosi og hámarksins. Það getur gosið hvenær sem er en mér finnst, miðað við hvernig kerfið hefur verið að haga sér í síðustu gosum, að við þurfum að ná hámarksgildinu á uppsafnaðri kviku áður en við förum í eldgos,“ segir Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur.

Jafnt og þétt hægist á landrisinu og innflæðakerfið slakar á. Hann segir það ekki þurfa að þýða að það verði ekki annað eldgos heldur geti það farið á báða vegu.

„Mér finnst líklegra að þetta endi með gosi eins og hefur gerst þegar við erum með svona landris. Ég á frekar von á því að þetta endi með gosi á svipuðum slóðum og áður,“ segir hann.

Eldgosið verði sennilega svipað og fyrri gos.

„Spurningin er hversu langt er í að þetta kerfi lognist út af. Ég hef verið að segja að það lognist út af smátt og smátt en þetta hefur allt tekið miklu lengri tíma en ég reiknaði með,“ segir Þorvaldur.

„Það er að hægja á sér almennt séð en það hægir mjög hægt á sér. Það er ekkert að flýta sér að stoppa.“

Hann spáir gosi seinni  hluta desembermánaðar, eins konar jólagosi eða áramótabrennu.

„Annars er ég að fara til útlanda þann 14. desember svo það mun ábyggilega gjósa þá,“ segir Þorvaldur og bætir við að fyrri gos hafi samræmst ferðum hans erlendis.

Líklegra að það gjósi nær áramótum

Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur telur enn nokkuð í að gjósi aftur á Sundhnúksgígaröðinni. Hann telur mögulegt að hefja uppbyggingu í Grindavík á ný en gæta þurfi vel að  hættulegum stöðum og loka þá af. Á sama tíma og beðið er eftir gosi í Sundhnúksgígaröð segir hann einnig ýmis teikn á lofti um að eldgos séu yfirvofandi í Kötlu og Öskju. 

