Salah sakaður um dýfu: „Getum ekki keppt við Egypta og dómarana“

Það virðist sem tveir aðilar í heiminum hafi fundist Khuliso Mudau brjóta á Mohamed Salah í leik Suður-Afríku við Egyptaland í Afríkukeppninni í gær. Því miður fyrir þá suðurafrísku voru það dómari leiksins og VAR-dómarinn.
Svo segir í umfjöllun The Athletic um leik Egypta við Suður-Afríku í Afríkukeppninni í fótbolta í gær. Mohamed Salah skoraði eina mark leiksins í 1-0 sigri Egypta en hann fiskaði sjálfur vítið þegar Mudau slæmdi hendi í andlit hans og Salah féll við.
𝗛𝗼𝘄 𝗼𝗻 𝗲𝗮𝗿𝘁𝗵 𝘄𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝘁𝘆?There seemed to be only two people watching who thought South Africa’s Khuliso Mudau had actually committed an offence worthy of being penalised when his flailing hand touched Mohamed Salah’s forehead.Unfortunately for… pic.twitter.com/0LNkZXdC1A— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 26, 2025
𝗛𝗼𝘄 𝗼𝗻 𝗲𝗮𝗿𝘁𝗵 𝘄𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝘁𝘆?There seemed to be only two people watching who thought South Africa’s Khuliso Mudau had actually committed an offence worthy of being penalised when his flailing hand touched Mohamed Salah’s forehead.Unfortunately for… pic.twitter.com/0LNkZXdC1A
Flestir virðast sammála um að ekki hafi verið um brot að ræða. Þjálfari þeirra suður-afrísku var æfur eftir leik.
„Meira að segja Mo Salah sagði við mig eftir leikinn að hann hafi verið hissa yfir því að dómarinn hafi dæmt vítaspyrnu. Þetta var algjörlega fáránlegt,“ sagði Hugo Broos, þjálfari þeirra suðurafrísku.
Steven Pienaar, landsliðsmaður Suður-Afríku til margra ára, var litlu ánægðari.
Well done Bafana Bafana, we can’t play against the ref and Egypt— Steven Pienaar (@therealstevenpi) December 26, 2025
Well done Bafana Bafana, we can’t play against the ref and Egypt
„Vel gert Bafana Bafana (viðurnefni suðurafríska liðsins), en við getum ekki spilað gegn bæði Egyptalandi og dómurunum,“ sagði Pienaar á samfélagsmiðlinum X.
Egyptaland er öruggt áfram í 16-liða úrslit keppninnar eftir sigurinn en liðið vann Simbabve 2-1 þökk sé marki Salah í uppbótartíma í fyrsta leik. Suður-Afríka er með þrjú stig í öðru sæti riðilsins.
Egyptar mæta Angóla í lokaleiknum eftir tvo daga en Suður-Afríkumenn mæta Simbabve.
Egyptaland hefur unnið tvo fyrstu leiki sína á Afríkumótinu í fótbolta og þjóðin getur þakkað Liverpool-manninum Mohamed Salah fyrir það.