Írska knattspyrnusambandið er með til skoðunar að fækka stuðningsmönnum gestaliða á Aviva-vellinum í Dublin eftir tillögu landsliðsþjálfarans Heimis Hallgrímssonar.
Heimir stýrði Írum í umspil um sæti á HM næsta sumar á dramatískan máta í síðasta landsliðsglugga í nóvember. Írar unnu þar frækinn sigur á Portúgal áður en þeir lögðu Ungverja í úrslitaleik um umspilssæti með marki á ögurstundu.
Heimir lét hafa eftir sér í kjölfar þess að Írar tryggðu sæti sitt á erfiðum útivelli í Búdapest að skoða ætti að hleypa færri stuðningsmönnum gesta að í Dublin, þar sem fáir Írar hefðu komist að í Ungverjalandi.
Fáir eru eins gestrisnir og Írar þegar kemur að hlutfallslegum fjölda sæta sem stuðningsmönnum gestaliða býðst. Aviva-völlurinn, sem liðið leikur heimaleiki sína á, tekur rúmlega 50 þúsund manns í sæti en öll norðurstúka vallarins er tekin frá fyrir gesti.
Fyrst og fremst er það að líkindum af praktískum ástæðum, þar sem auðveldara er að halda utan um hóp í einni og sömu stúkunni, í stað þess að skipta henni upp.
Heimir vakti athygli á því að írskir stuðningsmenn í Búdapest hefðu fengið lítið afgirt svæði efst uppi í rjáfri. Slík er raunin víðast hvar sem Írar spila útileiki sína - svipað var uppi á teningunum þegar Ísland mætti Úkraínu í Póllandi í sama glugga - íslensku stuðningsmennirnir fengu sæti ofarlega í litlum hluta stúkunnar.
„Gestrisni Íra er mikil, að gefa gestunum bestu sæti hússins. Svo við gætum þurft að endurskoða það, sérstaklega ef við spilum heimaleik með HM-sæti undir sem færi ef til vill í vítaspyrnukeppni með gestina í heilli stúku aftan annars marksins,“ sagði Heimir eftir landsliðsgluggann í nóvember.
„Við þurfum að hugsa um alla litlu hlutina sem geta verið okkur hagstæðir,“ sagði Heimir enn fremur.
Írska knattspyrnusambandið er sagt hafa tekið tillögu hans til greina og skoða nú útfærslur á því fyrir komandi leiki.
Írar mæta Tékkum í Prag í undanúrslitum umspilsins þann 26. mars. Vinni þeir þann leik eiga þeir úrslitaleik um HM-sæti við annað hvort Danmörku eða Norður-Makedóníu fimm dögum síðar á Aviva-vellinum.
Það má því vel vera að það reyni á að Írar fari í vítakeppni með HM-sæti undir í mars næstkomandi.