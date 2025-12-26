Gítarleikari The Cure er látinn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. desember 2025 22:43 Frá vinstri er Robert Smith söngvari og lagahöfundur, Simon Gallup bassaleikari og Perry Bamonte. Getty Perry Bamonte, gítar- og hljómborðsleikari í hljómsveitinni The Cure, er látinn. Hann var 65 ára gamall. Bamonte, sem er yfirleitt kallaður Teddy, lést eftir skammvinn veikindi yfir jólin. Hljómsveitin greinir frá sorgarfréttunum á heimasíðu sinni. Hljómsveitin lýsir honum sem rólegum, áköfum, innsæjum, áreiðanlegum og stórkostlega skapandi og segir hann hafa spilað lykilhlutverk í sögu sveitarinnar. „Hann passaði upp á hljómsveitina frá 1984 og út 1989, varð fullgildur meðlimur The Cure árið 1990, spilaði á gítar, basa og hljómborð á plötunum The Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001), og The Cure (2004),“ segir í yfirlýsingu frá hljómsveitinni. The Cure þarf varla að kynna fyrir flestum enda naut hún gríðarlegra vinsælda og hafði djúpstæð áhrif á pönk- og indítónlist sem enn gætir í dag. Hljómsveitin var stofnað af söngvaranum Robert Smith og trommaranum Lol Tolhurst árið 1976. Bamonte gekk fyrst til liðs við sveitina sem rótari. Eftir að hljómborðsleikarinn Roger O’Donnell sagði skilið við The Cure varð hann fullgildur meðlimur og spilaði meira en fjögur hundruð tónleika næstu fjórtán árin. Hann leikur á frægum lögum sveitarinnar á borð við Friday I’m in Love, High og A Letter to Elise. Hann lagði gítarinn á hillunni árið 2005 en hóf aftur að spila með henni árið 2022 og spilaði á öðrum 90 tónleikum með sveitinni. „Hugur okkar og samúð er með fjölskyldu hans. Hans verður sárt saknað,“ segir hljómsveitin. Andlát Tónlist Mest lesið Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Lífið Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Lífið Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Lífið Viðtöl ársins 2025: Missir, afsögn ráðherra, umsáturseinelti og læknir sem þóttist vera með krabbamein Lífið Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Lífið Allt í einu orðin mamman sem missti barnið sitt Lífið Segir son sinn ekki hafa þurft að deyja Lífið Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Lífið Jólagjafir íslenskra vinnustaða Lífið Óléttan uppgötvaðist þremur dögum fyrir byrjun skólans Menning Fleiri fréttir Gítarleikari The Cure er látinn Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Viðtöl ársins 2025: Missir, afsögn ráðherra, umsáturseinelti og læknir sem þóttist vera með krabbamein Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Kristmundur Axel tók við af Bubba Seinfeld og Friends-leikari látinn Jólagjafir íslenskra vinnustaða Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“ Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Laufey á landinu Þar sem vinsælustu lög landsins verða til Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Cooper bað móðurina um hönd Hadid „Mér finnst gaman að láta sjokkera mig“ Brúðkaup ársins 2025 Heitt í hamsi hjá gestum á „helvíti á jörðu“ í Breiðholti Chris Rea hefur ekið heim um jólin í síðasta skipti Saga jarðaði alla við borðið Vísa ásökunum Skinner um kosningasvindl á bug Kimmel ávarpar bresku þjóðina: Frábært ár fyrir fasisma „Ég hugsa til þín á hverjum einasta degi“ Stjörnulífið: Óskar tíkunum gleðilegra jóla Veikindi eyðilögðu líka stóru stund Manúelu Hefur misst vini og kunningja vegna skoðana sinna Leitin á Svínafellsjökli sem hefur enn ekki skilað árangri Krakkatía vikunnar: Ísskápastríð, Eivör og Grafarvogur „Við byrjuðum að hlusta á jólalög í júlí“ Sjá meira