Malí tók stig af heimamönnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. desember 2025 22:12 Brahim Diaz fagnar marki sínu í kvöld sem dugði þó á endanum ekki til sigurs. Getty/Torbjorn Tande Marokkó og Malí gerðu 1-1 jafntefli á Afríkumótinu í fótbolta í kvöld en Marokkómenn eru gestgjafar á mótinu í ár. Real Madrid-leikmaðurinn Brahim Diaz kom Marokkó í 1-0 í uppbótartíma fyrri hálfleiks með marki úr víti en Lassine Sinayoko jafnaði með marki úr vítaspyrnu á 64. mínútu. Þetta var annað jafntefli í röð hjá Malí en Marokkó vann sinn leik í fyrstu umferðinni. Sambía og Kómoreyjar gerðu markalaust jafntefli í hinum leiknum í riðlinum. Marokkó er með fjögur stig á toppnum en Malí og Sambía eru með tvö stig fyrir lokaumferðina þar sem Sambía mætir gestgjöfunum.