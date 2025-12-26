Strætóbílstjóri sem ekur leigubíl í hjáverkum margbætti jól ungs þýsks drengs og fjölskyldu hans með því að koma til hans heyrnartólum sem hann hafði gleymt í leigubíl á leiðinni á Keflavíkurflugvöll, alla leiðina til Hamborgar.
Atburðarásin er sannarlega til marks um það að andi jólanna svífi yfir vötnum. Yusuf Sert er tyrkneskur maður sem ekur strætisvögnum í Reykjavík en er einnig leigubílstjóri í hjáverkum. Það var 30. október síðastliðinn sem þjónustu hans var óskað við að koma þýskri fjölskyldu frá hóteli sínu í Reykjavík og út á flugvöll.
Fjölskyldan var í tímaþröng enda hafði bílaleigubíll sem þau höfðu leigt bilað og stutt var í flugið. Þrátt fyrir stressið segir Yusuf að þau hafi átt indælt spjall á leiðinni, meðal annars um heimaborg þeirra Hamborg. Fjölskyldan, sem telur föður, móður og ungan dreng, náði til allrar hamingju fluginu sínu heim en Yusuf áttaði sig þá á því að heyrnartól hefðu orðið eftir um borð í bílnum.
Hann hafði þá samband við fjölskylduna sem sagði honum að hann mætti senda þeim heyrnartólin í pósti ef það væri ekki of dýrt. Að vel könnuðu máli komst fjölskyldan að þeirri niðurstöðu að betra væri að láta það eiga sig, það væri svo dýrt að fá það sent til Þýskalands.
„En þá fór ég að skipuleggja ferðalag. Ég elska að ferðast og fór að lesa mér til um Hamborg,“ segir Yusuf.
Að lokum ákvað hann að fljúga til Kaupmannahafnar, dvelja þar í tvo daga, taka svo rútu til Hamborgar, dvelja þar í aðra tvo og fljúga svo þaðan til Tyrklands þaðan sem hann kemur. Hann lagði upp í ferðalagið rétt fyrir jól og kom til Hamborgar í morgun þar sem hann kom heyrnartólunum aftur í hendur drengsins sem var yfir sig þakklátur.
Hann hafði þá útbúið sérstaka gjafaöskju sem þakkarvott fyrir Yusuf sem hann skreytti með jólatré sem hann föndraði. Áletrað á jólatréð voru innilegar þakkarkveðjur frá drengnum á bæði þýsku og ensku.
„Takk fyrir að hafa skilað heyrnartólunum til mín. Þú ert besti leigubílstjóri í heimi. Þinn Henry,“ skrifaði hann.
Yusuf segir þetta hafa verið sannkallaða jólastund.
„Ég hefði alveg haft not af heyrnartólunum en sem fyrrum heimspekikennari vissi ég að það var ekki það best aí stöðunni. Auðvitað átti ég að reyna mitt besta til að skila drengnum heyrnartólunum sínum. Faðir hans hafði sagt mér frá því hvað honum sárnaði að hafa týnt þeim,“ segir Yusuf.