Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Valur Páll Eiríksson skrifar 25. desember 2025 14:00 Samuel Moutoussamy skildi hvorki upp né niður. Samsett/Skjáskot/Getty Samuel Moutoussamy, leikmaður Lýðstjórnarlýðveldis Kongó á Afríkumótinu í fótbolta, hefur vakið athygli á netmiðlum fyrir að rísa á mettíma af börum eftir að hafa verið borinn af velli í fyrsta leik liðsins á mótinu gegn Benín. Hann skýrði ástæðu þess eftir leik. Moutoussamy féll til jarðar eftir brot og lá um hríð. Dómari leiksins vildi meina að hann væri að eyða tíma þar sem Kongó leiddi leikinn 1-0 og Benín-menn að hóta jöfnunarmarki. View this post on Instagram A post shared by Men in Blazers (@meninblazers) Myndskeið af Moutoussamy er hann stendur upp af börunum full frískur hefur farið sem eldur um sinu á vefmiðlum en hann segist hreinlega ekki hafa verið meiddur. Í viðtali eftir leik greindi Moutoussamy frá því að dómari leiksins hafi hótað honum gulu spjaldi ef hann færi ekki á börunum út af, fyrst hann væri svo meiddur að hann þyrfti að liggja á vellinum um hríð. Hann hafði þegar fengið gult spjald í leiknum og því í raun hótað brottrekstri. Þrátt fyrir að engin þörf væri á var kappinn því borinn fullfrískur af vellinum. 🔴 Samuel Moutoussamy s'explique après sa sortie sur civière🗣️ « L'arbitre m'a dit que si je ne montais pas sur la civière, il me mettrait un carton jaune. J'en avais déjà un, donc je n'ai pas réfléchi » pic.twitter.com/2NYVISOTy8— Actu_cd (@Actu_cd01) December 24, 2025 Kongó vann viðburðarríkan leikinn 1-0 en líkt og greint var frá í gær vildi Benín fá vítaspyrnu sem ekki var hægt að skera úr um vegna bilunar í VAR-dómarakerfi á vellinum. Afríkukeppnin í fótbolta