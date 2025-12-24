Arion banki varar við svikaherferð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. desember 2025 10:18 Arion banki varar neytendur við smishing-skilaboðum. Vísir/Vilhelm Arion banki varar við svikaherferð þar sem svikarar senda smáskilaboð sem virðast tengjast pakka eða sendingu. Slík skilaboð geta nú borist úr íslenskum símanúmerum. Í tilkynningu frá Arion banka segir að smishing-smáskilaboð hafi verið þekkt í mörg ár en oftar en ekki koma þau frá erlendum númerum. Smishing er þegar svikarar nota SMS til að blekkja fólk og fá það til að smella á hlekki eða gefa upp viðkvæmar upplýsingar, oft í nafni trausts aðila. Oftar en ekki þykjast svikararnir vera á vegum ákveðinna flutningafyrirtækja, á við Póstinn. Núna geta slík skilaboð komið frá íslenskum símanúmerum, sem samkvæmt tilkynningunni geta gefið falskt öryggi og aukið líkur á að fólk treysti skilaboðunum. Einkenni slíkra skilaboða er að fá tilkynningu um pakka, toll eða afhendingu og með fylgir hlekkur sem ýta á. Einnig er beðið um greiðslu- eða persónuupplýsingar en séu upplýsingarnar gefnar upp enda þær hjá svikurum sem reyna síðan að nota greiðslukortið. Arion banki biðlar til neytenda um að varast sérstaklega hlekki í smáskilaboðum og þegar beðið er um kortaupplýsingar, auðkenni eða greiðslu. Þegar grunur er um slíkt er mikilvægt að fara sjálfur á opinberar vefsíður fyrirtækjanna, eyða skilaboðunum og merkja þau sem svik. Arion banki Netglæpir Netöryggi Mest lesið Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Erlent Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Erlent Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Innlent Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Innlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Innlent Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Innlent Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Innlent Innflytjendamálin almenningi efst í huga Innlent Innanlandsflugi aflýst Innlent Fleiri fréttir Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Meðallaun upplýsingafulltrúa hækkuðu hlutfallslega mest Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa Sjá meira