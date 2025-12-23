Svanhildur Sif heiðruð Lovísa Arnardóttir skrifar 23. desember 2025 15:15 Á myndinni eru frá vinstri: Sigrún Þórarinsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs, Dagbjört Rún Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri barnaverndarþjónustu, Svanhildur Sif Haraldsdóttir og Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri. Kópavogsbær Svanhildur Sif Haraldsdóttir var í dag heiðruð fyrir óeigingjarnt og ómetanlegt framlag í þágu barna og fjölskyldna í Kópavogsbæ. Í tilkynningu frá bænum segir að Svanhildur hafi undanfarin 25 ár tileinkað líf sitt því að vera til staðar fyrir börn í vanda. Svanhildur hefur undanfarin tíu ár rekið vistheimili fyrir barnaverndarþjónustu Kópavogs á heimili sínu. Þar geta börn dvalið hjá henni í lengri og skemmri tíma á meðan unnið er að bættum aðstæðum á heimili þeirra. „Það hefur verið dýrmætt að njóta starfskrafta Svanhildar sem hefur lagt sig fram síðustu áratugina og opnað hjarta sitt og heimili fyrir börnum í viðkvæmri stöðu sem hafa þurft á skjóli að halda. Svanhildur fer á eftirlaun á nýju ári og óskum við hjá Kópavogsbæ henni velfarnaðar við þau tímamót,“ er haft eftir Ásdísi Kristjánsdóttur í tilkynningu frá bænum. „Börnin eiga svo stóran hlut í hjarta mínu, ekki aðeins þegar þau dvelja hjá mér heldur um alla tíð,“ sagði Svanhildur við tilefnið. Svanhildur er félagsráðgjafi að mennt. Hún stofnaði sumarbúðirnar Ævintýraland árið 1998 og rak þær til ársins 2012. Svanhildur hefur starfað fyrir barnaverndarþjónustu með einum eða öðrum hætti frá árinu 2001 en það ár gerðist hún persónulegur ráðgjafi og stuðningsfjölskylda tveggja barna. Annað þeirra fór að endingu í varanlegt fóstur hjá Svanhildi. Opnaði heimili sitt og hóf svo rekstur Árin 2002- 2005 sinnti Svanhildur ýmsum störfum fyrir Velferðarsvið Kópavogs og opnaði svo árið 2005 heimili sitt og tók að sér að reka vistheimili fyrir barnaverndarþjónustu Kópavogs. Sinnti hún því hlutverki til ársins 2008. Á þeim tíma starfaði hún einnig sem tilsjónaraðili fyrir foreldra sem voru í þörf fyrir uppeldislegan stuðning. Samkvæmt tilkynningu hefur Svanhildur i gegnum árin einnig tekið að sér börn í fóstur til lengri og skemmri tíma auk þess sem hún hefur verið stuðningsfjölskylda fyrir börn. Árið 2015 tók Svanhildur að sér rekstur vistheimilisins að nýju á heimili sínu og hefur rekið það samfellt fyrir barnaverndarþjónustu Kópavogs síðastliðin 10 ár. Meðferðarheimili Kópavogur Börn og uppeldi Félagsmál Barnavernd Mest lesið Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Innlent „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Innlent Ekið á konu á Langholtsvegi Innlent Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Erlent Undrandi á ráðningu ráðgjafa Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Innlent Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Innlent Skapari Call of Duty lést í bílslysi Erlent Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Innlent Fleiri fréttir Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Meðallaun upplýsingafulltrúa hækkuðu hlutfallslega mest Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Ráðist á pilt á heimleið Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Vestmannaeyingar fá að eiga Vestmannaeyjar Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu „Ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“ Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Glæný Maskínukönnun og jólaóveður Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Sameina Farice, Öryggisfjarskipti og hluta Neyðarlínunnar Gaf fingurinn á Miklubraut Birtir drög að lögum um lagareldi: Hyggst leggja niður Fiskeldissjóð Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Skemmdir í kirkjugörðum vegna aksturs utan vegar Ólýsanlegur harmur fyrir fjölskylduna og söfnun hleypt af stokkunum Sjá meira