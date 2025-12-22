Ákveðið hefur verið að sameina Farice ehf., Öryggisfjarskipti ehf. og tæknihluta Neyðarlínunnar ohf. Félögin þrjú sem öll eru í eigu ríkisins, sinna hvert um sig lykilhlutverkum í rekstri alþjóðlegra og innlendra fjarskipta, neyðarsamskipta, öryggiskerfa og þjónustu við almenning, viðbragðsaðila og viðskiptavini.
Í fréttatilkynningu þess efnis segir að með því að sameina rekstur, sérhæfða tækniþekkingu og stoðkerfi verði til sterkari og skilvirkari heild, dregið sé úr tvíverknaði og viðnámsþróttur aukinn gagnvart netógnum, náttúruvá og almennum rekstraráhættuþáttum.
Markmið sameiningarinnar sé tvíþætt og endurspeglist í skýrum hlutverkum fyrirtækjanna Farice og Neyðarlínunnar. Farice verði sterkt fjarskipta- og innviðafyrirtæki sem reki meðal annars fjarskiptasæstrengi og Tetra öryggisfjarskiptakerfið og verði tæknilegt bakland fyrir neyðarviðbragð, almannavarnir og mikilvæga innviði á Íslandi.
Neyðarlínan muni eftir sem áður sinna neyðarnúmerinu 112 og einbeita sér enn frekar að því meginhlutverki sínu, að tryggja skjót, traust og fumlaus viðbrögð þegar neyðarástand skapast. Engar uppsagnir verði vegna sameiningarinnar.
Engin breyting verði á þjónustustigi neyðarsvörunar Neyðarlínunnar né símanúmerinu 112. Starfsfólk neyðarsvörunar verði áfram starfsfólk Neyðarlínunnar og rík áhersla sé lögð á að Neyðarlínan verði áfram sjálfstætt félag sem sæki tækni- og stoðþjónustu til Farice samkvæmt þjónustusamningi.
„Með því að færa tækniþjónustu og innviðarekstur til Farice getur Neyðarlínan einbeitt sér enn frekar að sínu meginhlutverki sem er neyðarsvörun í samræmda neyðarnúmerið 112 og tryggja áfram skjótt og traust viðbragð þegar neyðarástand skapast.“ er haft eftir Jóni Svanberg Hjartarsyni, framkvæmdastjóra Neyðarlínunnar.
Sameiningin sé svar við auknum öryggiskröfum, hraðri tækniþróun og flóknara öryggisumhverfi, bæði hér á landi og á alþjóðavettvangi.
Sameinaða fjarskiptafyrirtækið Farice verði sterkt tækni- og innviðafyrirtæki sem reki meðal annars þrjá fjarskiptasæstrengi sem tengja Ísland við Evrópu auk þess að reka Tetra-kerfið, sem innlend öryggisfjarskipti byggi á og muni áfram veita viðskiptavinum sínum örugga og góða þjónustu.
Með sameiningunni styrkist net- og upplýsingaöryggi ásamt því að tryggja meira rekstraröryggi og efla viðbragðsgetu í áföllum. Jafnframt skapist betri forsendur til að þróa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini, viðbragðsaðila og samfélagið í heild. Þá verði félagið betur í stakk búið til að standa undir aukum kröfum eftirlitsaðila svo sem við innleiðingu evrópsku NIS2-löggjafarinnar.
„Með sameiningunni er verið að styrkja grunnstoðir fjarskipta- og öryggisinnviða á Íslandi. Við sameinum sérhæfða þekkingu, mikilvæga innviði og stoðkerfi í eina samstæðu með skýra ábyrgð. Það eykur öryggi, bætir þjónustu og eflir getu okkar til að mæta kröfum og áskorunum framtíðar. Þannig er verið að treysta lykilinnviði landsins, tryggja áreiðanlega þjónustu og bæta viðnámsþrótt við breyttu öryggisumhverfi, tæknilegum áskorunum og náttúruvá. “er haft eftir Þorvarði Sveinssyni, framkvæmdastjóra Farice
Viðskiptin séu með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins.