Vill leiða lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ Atli Ísleifsson skrifar 22. desember 2025 10:17 Ásgeir Elvar er menntaður viðskiptafræðingur frá Háskóla Reykjavíkur og starfar sem framkvæmdastjóri Bílaleigunnar Geysis. Ásgeir Elvar Garðarsson, viðskiptafræðingur og framkvæmdastjóri bílaleigunnar Geysis, hefur ákveðið að sækjast eftir að leiða lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ í leiðtogaprófkjöri 31. janúar næstkomandi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Ásgeir Elvar greinir frá þessu í tilkynningu. Þar segir hann að ekki séu allir stormar til að sökkva skipum, sumir breyti stefnu. „Með þessum orðum vil ég deila með ykkur að ég hef ákveðið að bjóða mig fram í leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ 31. Janúar 2026. Í sveitastjórnarkosningunum 2026 fá sveitastjórnarmenn tækifæri til að endurnýja umboð sitt og nýjum frambjóðendum gefst færi á að koma að borðinu með nýja sýn og breyttar áherslur. Ég fell þar undir síðari hópinn en með framboði mínu boða ég nýja og breytta nálgun á stjórnmálin í Reykjanesbæ. Ég bý ekki yfir áralangri reynslu úr stjórnmálum, þótt ég hafi fylgst mjög vel með og tekið virkan þátt í samfélaginu mínu. Ný nálgun er nauðsynleg fyrir sveitastjórnarstigið. Reykjanesbæ þarf að reka meira eins og skilvirkt fyrirtæki og minna eins og opinbera, hægfara stofnun. Það er ekki nóg að reksturinn líti vel út á blaði þegar bæjarbúar upplifa algjöra andstæðu á eigin skinni. Ég er menntaður viðskiptafræðingur frá Háskóla Reykjavíkur og starfa sem framkvæmdastjóri Bílaleigunnar Geysis. Ég er fæddur og uppalinn í Reykjanesbæ og bý í Keflavík ásamt eiginkonu minni Gígju Sigríði Guðjónsdóttur. Saman eigum við tvö börn á leik- og grunnskólaaldri og þar af leiðandi hef ég upplifað frá fyrstu hendi þau endurteknu vandræði sem Reykjanesbær hefur átt í skólamálum sínum. Með breyttum áherslum eru það hins vegar verkefni sem hefur verið sýnt fram á áður að vel megi leysa. Ég ólst upp í metnaðarfullu samfélagi með skýra stefnu. Reykjanesbær var líflegur fjölskyldu-, íþrótta- og menningarbær. Þá var stefna bæjarins að reka hér bestu skóla landsins og með skýrum, mælanlegum markmiðum náðum við markverðum árangri. Reykjanesbær er vagga íslenskrar tónlistar- og íþróttamenningar og við megum aldrei hætta að rækta okkar sérkenni. Við þurfum að þora að vera stolt af því sem við gerum og tala okkur upp. Þannig löðum við að fólk og fyrirtæki sem vilja taka þátt í þessu frábæra samfélagi. Samfélagið okkar í Reykjanesbæ stendur á krossgötum. Við búum yfir einum mestu tækifærum landsins með aðgengi að einstökum innviðum í kringum alþjóðaflugvöll og stórskipahöfn en því miður hefur okkur ekki tekist nógu vel að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf í bænum. En það er hægt að breyta því. Til þess að gera Reykjanesbæ að spennandi fjárfestingakosti þurfum við skilvirka stjórnsýslu sem ryður veginn fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Ég hlakka til að eiga samtal við íbúa Reykjanesbæjar næstu vikur og kynna betur mína sýn og áherslur. Við eigum öfluga forystumenn í þinginu sem mikilvægt er að styðja til að vinna betur fyrir Reykjanesbæ. Ég býð mig ekki aðeins fram fyrir flokkinn í bænum heldur fólkið í bænum og hvet ég því alla sem hafa áhuga á bæjarmálunum að slá á þráðinn til mín,“ segir Ásgeir Elvar. 