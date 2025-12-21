Varð vitni að ótrúlegum norðurljósum: „Mér fannst þetta magnað“ Agnar Már Másson skrifar 21. desember 2025 23:11 Ljósasýningin setti punktinn yfir i-ið á annars löngum vinnudegi Ágústu í jólastressinu í dag. Aðsend Kyngimögnuð norðurljósasýnin blasti við Ágústu Helgu Kristinsdóttur þegar hún steig úr bílnum sínum á Granda í kvöld, einmitt á vetrarsólstöðum. „Mér fannst þetta magnað. Ég hef ekki séð annað eins,“ segir hin 22 ára Ágústa Helga í samtali við Vísi. Hún lýsir sjónarspilinu sem blasti við henni þegar hún steig út úr bílnum sínum við Reykjagranda í Reykjavík eftir að hafa lokið löngum vinnudegi í jólaumferðinni í Smáralind. Ágústa fangaði ljósin á myndskeiði nú í kvöld og má heyra þar að þau kærasti hennar, Björn Gunnar Jónsson, gátu varla ekki leynt hrifningu sinni yfir ljósasýningunni. Eins má heyra hróp úr fjarlægð í myndskeiðinu. Hvort það tengist norðurljósunum eða ekki er annað mál. „Þetta var bara eins og þetta væri bara að koma að manni og fer alveg yfir mann og síðan út á sjó yfir Esjuna. Það var alveg magnað.“ Hún segist hafa farið inn í hús til að sýna móður sinni en þegar þau komu aftur út hafi varla nokkuð að sjá lengur. „Þá segir mamma að þetta sé heillamerki,“ segir hún og hlær við. „Þetta hlýtur að vera það.“ Reykjavík Mest lesið Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar Innlent Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Erlent Málið sem Trump getur ekki losað sig við Erlent Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Innlent „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Innlent „Þetta er bara ljótt“ Innlent Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Innlent Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku Innlent Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Erlent Færir nýársboðið fram á þrettándann Innlent Fleiri fréttir Færir nýársboðið fram á þrettándann Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir bílveltu á Suðurlandi Leggur aftur til hverfislögreglustöð í Breiðholti Nú má heita Love, Tóní, Ranimosk og Draumur Kvartar til umboðsmanns og vonar að Vegagerðin sjái að sér Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Gyðingar á Íslandi upplifa aukinn ótta Ferðaþjónusta blómstrar í uppsveitum Árnessýslu „Þetta er bara ljótt“ Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Ætlar að skýra hvenær rjúfa megi þagnarskyldu Þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks og öryggisgæsla við grunnskóla Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Vegagerðin segir flóðin í Vík fyrirséð Fjölmiðlar, bókmenntir og hægrimennska á Sprengisandi „En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt?“ Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Grunuð um að koma til landsins til að brjóta á öldruðum Leggja hald á skip á alþjóðahafsvæði undan ströndum Venesúela Bindur vonir við Vor til vinstri Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku „Við erum pottþétt að koma út í mínus, hversu miklum vitum við ekki“ „Þetta er alveg ásættanlegur samningur“ Deildi nöfnum skjólstæðinga á Instagram Íslendingar þægileg fórnarlömb fyrir vasaþjófa „Að öllu óbreyttu mun þjóðvegurinn fara í sundur“ Vonbrigði í Vík og rýnt í Epstein-skjölin Morgundagurinn sá stysti á árinu Langtímaleigan 23 þúsund krónum dýrari á ári Sjá meira