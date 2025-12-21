Innlent

Varð vitni að ó­trú­legum norður­ljósum: „Mér fannst þetta magnað“

Agnar Már Másson skrifar
Ljósasýningin setti punktinn yfir i-ið á annars löngum vinnudegi Ágústu í jólastressinu í dag.
Kyngimögnuð norðurljósasýnin blasti við Ágústu Helgu Kristinsdóttur þegar hún steig úr bílnum sínum á Granda í kvöld, einmitt á vetrarsólstöðum.

„Mér fannst þetta magnað. Ég hef ekki séð annað eins,“ segir hin 22 ára Ágústa Helga í samtali við Vísi. Hún lýsir sjónarspilinu sem blasti við henni þegar hún steig út úr bílnum sínum við Reykjagranda í Reykjavík eftir að hafa lokið löngum vinnudegi í jólaumferðinni í Smáralind.

Ágústa fangaði ljósin á myndskeiði nú í kvöld og má heyra þar að þau kærasti hennar, Björn Gunnar Jónsson, gátu varla ekki leynt hrifningu sinni yfir ljósasýningunni.

Eins má heyra hróp úr fjarlægð í myndskeiðinu. Hvort það tengist norðurljósunum eða ekki er annað mál.

„Þetta var bara eins og þetta væri bara að koma að manni og fer alveg yfir mann og síðan út á sjó yfir Esjuna. Það var alveg magnað.“

Hún segist hafa farið inn í hús til að sýna móður sinni en þegar þau komu aftur út hafi varla nokkuð að sjá lengur.

„Þá segir mamma að þetta sé heillamerki,“ segir hún og hlær við. „Þetta hlýtur að vera það.“

