Snorkstelpan snýr aftur eftir á­greining um höfundar­rétt

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Í skóginum er Múmínkastali.
Styttu af Snorkstelpunni úr Múmínálfaheiminum verður komið aftur fyrir í Ævintýraskóginum í Kjarnaskógi. Fjarlægja þurfti styttuna þar sem að persónan er höfundarréttarvarin. Hún snýr formlega aftur á jólaskemtun félagsins.

Skógræktarfélag Eyfirðinga setti á laggirnar Ævintýragarðinn í sumar en þema leikvallarins er finnski heimur Múmínálfanna, sem Tove Jansson bjó til.

Í sumar sagði Roleff Krakström, forstjóri Moomin Characters, að hugmyndin að garðinum, nafnið og markaðssetning hans hafi verið brot á höfundarrétti, en ekki kastalinn sjálfur. Leikvöllurinn sjálfur átti að heita Múmínlundurinn en því síðar breytt í Ævintýraskógur. Hann tók fram að Skógræktarfélagið gæti enn haft samband varðandi tilskilin leyfi.

Í færslu á Facebook-síðu Skógræktarfélagsins segir að þau hafi frá upphafi átt afar góð og innihaldsrík samskipti við rétthafa, framleiðendur og innflytjendur.

„Í samvinnu við alla þessa aðila er þess dagana einmitt verið að undirbúa næsta áfanga Ævintýraskógarins sem lítur dagsins ljós í sumar,“ segir í færslunni.

Þá er tekið fram í annarri færslu að öll leiktækin auk kastalans eru úr vörulínu leiktækjaframleiðanda sem á í samstarfi með rétthafanum Moomin Characters. Hins vegar sé Snorkstelpan og aðrar nafngiftir á svæðinu sem vísa í Múmín höfundarréttarvarið sem félagið virðir.

Snorkstelpan snýr aftur í ljósi jákvæðs samstarfs

Fjarlægja þurfti þó einn mun vegna höfundarréttar, en það var stytta sem börn í Listasmiðju bjuggu til af Snorkstelpunni sjálfri. Þau voru hvött til að búa til líkneskjur af frægum ævintýrapersónum til að hvetja til aukins bóklesturs ungmenna.

„Borið hefur á að yngri gestir skógarins hafi spurt hvort mögulegt sé að Snorkstelpa eigi afturkvæmt á sinn gamla stað. Á dögunum viðruðum við í samtali við Kristínu vinkonu okkar á rétthafaskrifstofunni ytra þessa sömu spurningu og svarið var einfaldlega á þá leið að í ljósi jákvæðs samstarfs og greinilegs tilfinningalegs gildis fyrir börn og fjölskyldur á Akureyri samþykktu þau málaleitan,“ stendur í færslunni.

Styttunni af Snorkstelpunni verður því aftur komið fyrir á sinn stað á árlegri jólaskemmtun á sunnudaginn. Henni verður svo komið fyrir á framtíðarstað í Ævintýraskóginum.

