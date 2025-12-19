Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. desember 2025 21:31 Í skóginum er Múmínkastali. Sýn Styttu af Snorkstelpunni úr Múmínálfaheiminum verður komið aftur fyrir í Ævintýraskóginum í Kjarnaskógi. Fjarlægja þurfti styttuna þar sem að persónan er höfundarréttarvarin. Hún snýr formlega aftur á jólaskemtun félagsins. Skógræktarfélag Eyfirðinga setti á laggirnar Ævintýragarðinn í sumar en þema leikvallarins er finnski heimur Múmínálfanna, sem Tove Jansson bjó til. Í sumar sagði Roleff Krakström, forstjóri Moomin Characters, að hugmyndin að garðinum, nafnið og markaðssetning hans hafi verið brot á höfundarrétti, en ekki kastalinn sjálfur. Leikvöllurinn sjálfur átti að heita Múmínlundurinn en því síðar breytt í Ævintýraskógur. Hann tók fram að Skógræktarfélagið gæti enn haft samband varðandi tilskilin leyfi. Í færslu á Facebook-síðu Skógræktarfélagsins segir að þau hafi frá upphafi átt afar góð og innihaldsrík samskipti við rétthafa, framleiðendur og innflytjendur. „Í samvinnu við alla þessa aðila er þess dagana einmitt verið að undirbúa næsta áfanga Ævintýraskógarins sem lítur dagsins ljós í sumar,“ segir í færslunni. Þá er tekið fram í annarri færslu að öll leiktækin auk kastalans eru úr vörulínu leiktækjaframleiðanda sem á í samstarfi með rétthafanum Moomin Characters. Hins vegar sé Snorkstelpan og aðrar nafngiftir á svæðinu sem vísa í Múmín höfundarréttarvarið sem félagið virðir. Snorkstelpan snýr aftur í ljósi jákvæðs samstarfs Fjarlægja þurfti þó einn mun vegna höfundarréttar, en það var stytta sem börn í Listasmiðju bjuggu til af Snorkstelpunni sjálfri. Þau voru hvött til að búa til líkneskjur af frægum ævintýrapersónum til að hvetja til aukins bóklesturs ungmenna. „Borið hefur á að yngri gestir skógarins hafi spurt hvort mögulegt sé að Snorkstelpa eigi afturkvæmt á sinn gamla stað. Á dögunum viðruðum við í samtali við Kristínu vinkonu okkar á rétthafaskrifstofunni ytra þessa sömu spurningu og svarið var einfaldlega á þá leið að í ljósi jákvæðs samstarfs og greinilegs tilfinningalegs gildis fyrir börn og fjölskyldur á Akureyri samþykktu þau málaleitan,“ stendur í færslunni. Styttunni af Snorkstelpunni verður því aftur komið fyrir á sinn stað á árlegri jólaskemmtun á sunnudaginn. Henni verður svo komið fyrir á framtíðarstað í Ævintýraskóginum. Akureyri Bókmenntir Skógrækt og landgræðsla Höfundar- og hugverkaréttur Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fleiri fréttir Talinn að hafa komið til landsins til að stela Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Framlög til einkarekinna fjölmiðla næstum tvöfaldast Meðferð við spilafíkn loks niðurgreidd af Sjúkratryggingum Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Íslendingar lentu í alvarlegu slysi í Suður-Afríku Stóraukið fjármagn til Frú Ragnheiðar Standi ekki til að leggja niður Rás 2 þrátt fyrir boðaða heimild Bæta hjóla- og göngustíga í Breiðholti, Grafarholti og í Elliðaárdal Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Samfylkingu Lítið snjóflóð féll á snjótroðara í Hlíðarfjalli Tímamótasamningur Sjúkratrygginga og SÁÁ Hætta á snjóflóðum til fjalla í Eyjafirði Hluti auglýsingatekna Rúv renni til einkarekinna fjölmiðla „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Logi kynnti aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Sjá meira