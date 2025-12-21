Innlent

Leggur aftur til hverfis­lög­reglu­stöð í Breið­holti

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Kjartan Magnússon segir íbúa sakna þess að hafa lögreglustöð í Breiðholti.
Kjartan Magnússon segir íbúa sakna þess að hafa lögreglustöð í Breiðholti. Vísir

Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefur aftur lagt fram tillögu um stofnun hverfislögreglustöðvar í Breiðholti. Hann segir ákall íbúa eftir slíkri stöð verða sífellt háværari.

Tillaga Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stofnun hverfislögreglustöðvar í Breiðholti var lögð fyrir á fundi borgarstjórnar í vikunni en afgreiðslu málsins frestað. Málinu hefur verið frestað síendurtekið en Kjartan hefur lagt tillöguna fram nokkrum sinnum.

„Tillagan var lögð fram í haust og afgreiðslunni hefur ítrekað verið frestað. Það hefur verið erfitt að koma málum á dagskrá borgarstjórnarfunda,“ segir Kjartan Magnússon borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. 

Hverfislögreglustöð var lengi vel í Breiðholti en var lokað árið 2009 vegna skipulagsbreytinga.

„Íbúum hefur fundist þetta svo mikil afturför, þeir hafa ítrekað kallað eftir þessu, það berast kvartanir yfir því að lögreglan sé stundum mjög lengi að bregðast við þegar verða útköll í hverfinu.“

Telur betra að hafa lögregluþjóna í hverfunum

Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu hefur sagt við þessum tillögum Kjartans að betri mönnun skipti mun meira máli en fjöldi lögreglustöðva.

„Ég er alveg sammála lögreglunni í því að það sé ástæða til að fjölga lögregluþjónum og mér skilst nú að það sé að einhverju leyti verið að gera það. Síðan er þetta spurning um vinnuskipulag,“ segir Kjartan.

„Er betra að hafa lögreglumennina starfandi á örfáum stórum stöðvum eða setja þá meira út í hverfin í nafni samfélagslöggæslu? Ég held að það væri betra. Í sjálfu sér þyrfti þetta ekki að vera kostnaðarauki fyrir lögregluna ef að borgin myndi útvega húsnæði eins og hún gerði á sínum tíma.“

Reykjavík Borgarstjórn Lögreglan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið