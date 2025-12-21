Leggur aftur til hverfislögreglustöð í Breiðholti Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 21. desember 2025 18:51 Kjartan Magnússon segir íbúa sakna þess að hafa lögreglustöð í Breiðholti. Vísir Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefur aftur lagt fram tillögu um stofnun hverfislögreglustöðvar í Breiðholti. Hann segir ákall íbúa eftir slíkri stöð verða sífellt háværari. Tillaga Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stofnun hverfislögreglustöðvar í Breiðholti var lögð fyrir á fundi borgarstjórnar í vikunni en afgreiðslu málsins frestað. Málinu hefur verið frestað síendurtekið en Kjartan hefur lagt tillöguna fram nokkrum sinnum. „Tillagan var lögð fram í haust og afgreiðslunni hefur ítrekað verið frestað. Það hefur verið erfitt að koma málum á dagskrá borgarstjórnarfunda,“ segir Kjartan Magnússon borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Hverfislögreglustöð var lengi vel í Breiðholti en var lokað árið 2009 vegna skipulagsbreytinga. „Íbúum hefur fundist þetta svo mikil afturför, þeir hafa ítrekað kallað eftir þessu, það berast kvartanir yfir því að lögreglan sé stundum mjög lengi að bregðast við þegar verða útköll í hverfinu.“ Telur betra að hafa lögregluþjóna í hverfunum Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu hefur sagt við þessum tillögum Kjartans að betri mönnun skipti mun meira máli en fjöldi lögreglustöðva. „Ég er alveg sammála lögreglunni í því að það sé ástæða til að fjölga lögregluþjónum og mér skilst nú að það sé að einhverju leyti verið að gera það. Síðan er þetta spurning um vinnuskipulag,“ segir Kjartan. „Er betra að hafa lögreglumennina starfandi á örfáum stórum stöðvum eða setja þá meira út í hverfin í nafni samfélagslöggæslu? Ég held að það væri betra. Í sjálfu sér þyrfti þetta ekki að vera kostnaðarauki fyrir lögregluna ef að borgin myndi útvega húsnæði eins og hún gerði á sínum tíma.“ Reykjavík Borgarstjórn Lögreglan Mest lesið Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar Innlent Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Erlent Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Innlent „Þetta er bara ljótt“ Innlent „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Innlent Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Innlent Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku Innlent Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Innlent Fóru um borð í vélvana rússneskt skip Erlent Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Erlent Fleiri fréttir Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir bílveltu á Suðurlandi Leggur aftur til hverfislögreglustöð í Breiðholti Nú má heita Love, Tóní, Ranimosk og Draumur Kvartar til umboðsmanns og vonar að Vegagerðin sjái að sér Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Gyðingar á Íslandi upplifa aukinn ótta Ferðaþjónusta blómstrar í uppsveitum Árnessýslu „Þetta er bara ljótt“ Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Ætlar að skýra hvenær rjúfa megi þagnarskyldu Þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks og öryggisgæsla við grunnskóla Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Vegagerðin segir flóðin í Vík fyrirséð Fjölmiðlar, bókmenntir og hægrimennska á Sprengisandi „En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt?“ Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Grunuð um að koma til landsins til að brjóta á öldruðum Leggja hald á skip á alþjóðahafsvæði undan ströndum Venesúela Bindur vonir við Vor til vinstri Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku „Við erum pottþétt að koma út í mínus, hversu miklum vitum við ekki“ „Þetta er alveg ásættanlegur samningur“ Deildi nöfnum skjólstæðinga á Instagram Íslendingar þægileg fórnarlömb fyrir vasaþjófa „Að öllu óbreyttu mun þjóðvegurinn fara í sundur“ Vonbrigði í Vík og rýnt í Epstein-skjölin Morgundagurinn sá stysti á árinu Langtímaleigan 23 þúsund krónum dýrari á ári Grenjandi rigning og hífandi rok á aðfangadag Sjá meira