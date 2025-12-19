Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Samfylkingu Árni Sæberg skrifar 19. desember 2025 15:18 Birkir er varaborgarfulltrú Samfylkingarinnar. Birkir Ingibjartsson, varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar og arkitekt, sækist eftir þriðja til fjórða sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum. Frá þessu greinir Birkir í færslu á Facebook. Hann sóttist eftir fimmta sæti á lista Samfylkingarinnar í síðustur kosningum og endaði í því áttunda. „Það er ekkert launungarmál að það er áhugi minn á þróun og vexti borgarinnar sem dregur mig að vettvangi stjórnmálanna. Nú sem endranær eru stór verkefni til skoðunar og vinnslu sem munu marka með skýrum hætti hvernig borgarsamfélag Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins alls mun þróast næstu tvo til þrjá áratugina. Samfylkingin í Reykjavík hefur verið leiðandi afl í því samtali síðustu 10-15 árin og vil ég eiga þátt í því að svo verði áfram,“ segir í færslunni. Borgarlínan og önnur verkefni Samgöngusáttmálans, almenn gæði byggðar og nærumhverfisin, bættir göngu- og hjólastígar, Sundabraut, næstu skref í uppbyggingu Vatnsmýrarinnar, húsnæðisuppbygging með félagslegu bakbeini og öflugir sjálfstæðir borgarhlutar séu meðal þeirra atriða sem komi þar strax upp í hugann og séu allt mál þar sem hann telji að hans faglega reynsla og þekking geti hjálpað til við að laða fram þau tækifæri sem séu staðar. „Ég hef síðustu fjögur ár verið varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar samhliða því að vera sjálfstætt starfandi arkitekt. Það hefur verið dýrmæt reynsla að fá innsýn inn í gangverk borgarkerfisins frá sjónarhóli stjórnmálanna en nú óska ég eftir stuðningi ykkar til að fá tækifæri til að verða virkari þátttakandi í að auðvelda hið daglega líf borgarbúa og móta framtíð Reykjavíkur.“ Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Reykjavík Samfylkingin Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Fleiri fréttir Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Samfylkingu Lítið snjóflóð féll á snjótroðara í Hlíðarfjalli Tímamótasamningur Sjúkratrygginga og SÁÁ Hætta á snjóflóðum til fjalla í Eyjafirði Hluti auglýsingatekna Rúv renni til einkarekinna fjölmiðla „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Logi kynnti aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír vasaþjófar handteknir á gistiheimili Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Sjá meira