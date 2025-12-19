Innlent

Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Sam­fylkingu

Árni Sæberg skrifar
Birkir er varaborgarfulltrú Samfylkingarinnar.

Birkir Ingibjartsson, varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar og arkitekt, sækist eftir þriðja til fjórða sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum.

Frá þessu greinir Birkir í færslu á Facebook. Hann sóttist eftir fimmta sæti á lista Samfylkingarinnar í síðustur kosningum og endaði í því áttunda.

„Það er ekkert launungarmál að það er áhugi minn á þróun og vexti borgarinnar sem dregur mig að vettvangi stjórnmálanna. Nú sem endranær eru stór verkefni til skoðunar og vinnslu sem munu marka með skýrum hætti hvernig borgarsamfélag Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins alls mun þróast næstu tvo til þrjá áratugina. Samfylkingin í Reykjavík hefur verið leiðandi afl í því samtali síðustu 10-15 árin og vil ég eiga þátt í því að svo verði áfram,“ segir í færslunni.

Borgarlínan og önnur verkefni Samgöngusáttmálans, almenn gæði byggðar og nærumhverfisin, bættir göngu- og hjólastígar, Sundabraut, næstu skref í uppbyggingu Vatnsmýrarinnar, húsnæðisuppbygging með félagslegu bakbeini og öflugir sjálfstæðir borgarhlutar séu meðal þeirra atriða sem komi þar strax upp í hugann og séu allt mál þar sem hann telji að hans faglega reynsla og þekking geti hjálpað til við að laða fram þau tækifæri sem séu staðar.

„Ég hef síðustu fjögur ár verið varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar samhliða því að vera sjálfstætt starfandi arkitekt. Það hefur verið dýrmæt reynsla að fá innsýn inn í gangverk borgarkerfisins frá sjónarhóli stjórnmálanna en nú óska ég eftir stuðningi ykkar til að fá tækifæri til að verða virkari þátttakandi í að auðvelda hið daglega líf borgarbúa og móta framtíð Reykjavíkur.“

