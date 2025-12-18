Þriggja barna móðir sem er kölluð „Jackie Grealish“ sannar að aldur er engin hindrun eftir að hafa snúið aftur í kvennadeildina í fótbolta 59 ára gömul.
Jackie Freeman, sem er nú sextug, reimaði á sig fótboltaskóna í fyrsta sinn í ágúst 2023 og sneri aftur á völlinn eftir meira en 35 ára hlé.
Móðirin frá Saltburn spilar nú með Redcar Town Ladies og telur að hún gæti verið elsti skráði kvenkyns fótboltamaðurinn á Englandi. Hún verður 61 árs í nóvember.
„Allt frá því ég var lítil spilaði ég í bakgarðinum með bræðrum mínum og vinum. Ég hef alltaf elskað fótbolta. Ég var svolítil strákastelpa,“ sagði Jackie Freeman við The Northern Echo.
„Í skólanum reyndi ég að vera með strákunum en fékk það ekki alltaf leyft því mér var sagt að ég væri of góð. Þá voru engin stelpulið, svo tækifærin voru mjög takmörkuð,“ sagði Freeman.
View this post on Instagram A post shared by BBC North East and Cumbria (@bbcneandcumbria)
A post shared by BBC North East and Cumbria (@bbcneandcumbria)
Sextán ára gömul fór Jackie að spila með Boro Ladies áður en hún gekk til liðs við Filey Flyers, sem síðar varð Scarborough Ladies.
„Ég var himinlifandi en átti enga peninga og engan bíl. Ég gat bara ekki farið því ég hafði ekki efni á því. Það er synd því ég vissi að ég var nógu góð til þess. En ég er samt stolt af því að hafa komist svona langt,“ sagði Freeman.
Jackie hélt áfram að spila fótbolta fram á þrítugsaldur áður en hún lagði skóna á hilluna til að ala upp börnin sín þrjú og hjálpa til við að reka fjölskyldufyrirtækið, Feet First í Stokesley.
„Ég hætti að spila í meira en 35 ár. Eiginmaður minn, Ray, og ég giftum okkur árið 1991 og höfum rekið skóviðgerðar-, lyklasmíða- og leturgröftunarverslun síðan þá.“
Eftir næstum fjögurra áratuga fjarveru frá fótboltanum ákvað Jackie að það væri kominn tími til að snúa aftur á völlinn, eftir hvatningu frá fjölskyldu sinni og auglýsingu í útvarpinu eftir leikmönnum.
„Eiginmaður minn og börn sögðu sífellt: ‚Þú gerir ekkert annað en að vinna, af hverju ferðu ekki aftur í fótboltann?““ sagði Freeman.
Og þrátt fyrir langa fjarveru hefur Jackie sannað að hún hefur áhrif á vellinum.
Hún sagði: „Liðsfélagar mínir kalla mig ‚Jackie Grealish‘. Þeir syngja meira að segja smá söng þegar ég geri eitthvað gott á vellinum. Ég lít á það sem hrós,“ sagði Freeman.
„Leikmenn andstæðinganna spyrja mig oft hvort ég hafi spilað áður – þeir trúa því ekki að ég sé næstum 61 árs!“ sagði Freeman.
Eftir endurkomu hennar í íþróttina sagði stoltur eiginmaður hennar, Ray, 78 ára: „Hún er mögnuð og sennilega eina konan sem hefur farið í þrjá keisaraskurði og spilar enn fótbolta. Við búum á bóndabæ, svo hún sér um heimilið, vinnur fyrir fjölskyldufyrirtækið og spilar fótbolta af kappi. Ég er mjög stoltur af henni,“ sagði Freeman.