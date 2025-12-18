Amorim vill Neves

Rúben Amorim, þjálfari Manchester United, er með augastað á landa sínum og nafna frá Portúgal, Rúben Neves, sem leikur fyrir Al-Hilal í Sádi-Arabíu.
Hinn 28 ára gamli Neves hafnaði samningstilboði Al-Hilal á dögunum og er sagður vilja flytja aftur til Englands, eftir að hafa verið lykilmaður á miðju portúgölsku nýlendunnar í Wolverhampton Wanderes um nokkurra ára skeið.
Samningur Neves í olíuríkinu rennur út næsta sumar og er hann sagður ákveðinn í því að komast aftur til Evrópu, hvort sem er í janúar eða næsta sumar.
Amorim hefur leitað lausna á miðju United-liðsins og er staðráðinn í því að fá miðjumann í janúar. Landi hans og nafni geti þar reynst vel fyrir Rauðu djöflana.