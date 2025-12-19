Mohamed Salah hefur verið stærsta stjarna Liverpool í langan tíma og átti stórbrotið síðasta tímabil. Þessi mikla athygli á nýjum leikmönnum Liverpool virðist hafa farið illa í Egyptann ef marka má fréttir innan úr herbúðum félagsins.
Mohamed Salah líkaði hreinlega ekki að falla í skuggann af nýju leikmönnunum.
„Af þeim samtölum sem ég hef átt undanfarið virðist þetta snúast um eitthvað dýpra en bara að hafa verið settur á bekkinn,“ sagði Liverpool-fréttaritarinn Lewis Steel í Daily Mail. Aftonbladet segir frá.
Mohamed Salah gagnrýndi aðalþjálfarann Arne Slot og stjórn Liverpool. Hinn 33 ára gamli Egypti setti spurningamerki við að hafa verið settur á bekkinn í þremur leikjum í ensku úrvalsdeildinni í röð.
Það leiddi til þess að hann var skilinn einn eftir heima fyrir Meistaradeildarleikinn gegn Inter á San Siro í Mílanó.
Liverpool-fréttaritarinn Lewis Steel er spurður hvað hafi legið að baki yfirlýsingu Mohamed Salah.
„Þótt hann myndi aldrei segja það, þá held ég að hann hafi ekki verið ýkja hrifinn af leikmannakaupunum í sumar og hvernig Florian Wirtz og Alexander Isak eru settir fram sem leikmennirnir sem eiga að taka liðið áfram,“ sagði Lewis Steel samkvæmt Fotbollskanalen.
„Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz,“ sagði Steel.
Þetta á að hafa valdið því að gremja Mohamed Salah hefur byggst upp undanfarið.
Eftir að Mohamed Salah og Arne Slot höfðu talað saman var sóknarstjarnan aftur með í 2-0 sigrinum gegn Brighton á Anfield á laugardagseftirmiðdegi.
Hann kom inn á á 26. mínútu eftir að Joe Gomez meiddist og lagði upp seinna markið sem Hugo Ekitike skoraði.
Nú er Mohamed Salah farinn til að undirbúa sig með Egyptalandi fyrir Afríkukeppnina í Marokkó. Hann spilar ekki aftur fyrir Liverpool fyrr en á nýju ári, ef hann gerir það þá einhvern tímann aftur.