„Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. desember 2025 09:01 Frábær árangur enska kvennalandsliðsins í fótbolta, sem hefur unnið EM tvisvar í röð, hefur hjálpað mikið til að auka sýnileika kvenna í íþróttum í Bretlandi. Getty/Harry Langer/ Breska ríkisútvarpið hefur stóraukið útsendingar frá kvennaíþróttum á síðustu árum og það er ánægjuleg ástæða fyrir því. Aukin umfjöllun BBC Sport um íþróttir kvenna er nefnilega drifin áfram af eftirspurn áhorfenda, ekki siðferðislegri skyldu, að sögn Alex Kay-Jelski, framkvæmdastjóra breska ríkisútvarpsins. Kay-Jelski hélt framsögu á SportsPro Media-ráðstefnunni í Madríd, og sagði þar að nálgun BBC endurspeglaði hraðan vöxt og almennar vinsældir íþrótta kvenna, sem byggjast á meira en áratug stefnumarkandi fjárfestingu. „Við sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar en ekki af því að það er okkar skylda,“ sagði Kay-Jelski og rökstuddi þetta enn frekar. „Helmingur þjóðarinnar eru konur og gögnin okkar sýna að bæði karlar og konur hafa gaman af því að horfa á íþróttir kvenna,“ sagði Kay-Jelski „Við erum ekki að gera þetta af því að það er rétt í sjálfu sér – við erum að gera þetta af því að það er til staðar áhorfendahópur og sá hópur fer vaxandi.“ View this post on Instagram A post shared by WSM (@womenssportsmedia) Íþróttaefni kvenna hjá BBC spannar nú stór alþjóðleg mót og innlenda umfjöllun allt keppnistímabilið, með útsendingum á besta tíma í línulegri dagskrá, miklum sýnileika á stafrænum miðlum og umtalsverðum markaðsstuðningi. Sá vöxtur var undirstrikaður af framúrskarandi ári fyrir íþróttir kvenna árið 2025. Úrslitaleikur Evrópumótsins 2025 náði hámarki með 11,6 milljónum sjónvarpsáhorfenda, með 4,2 milljónum streyma til viðbótar, á meðan heimsmeistaramót kvenna í ruðningi náði til tólf milljóna í sjónvarpi og skilaði 56 milljónum áhorfsstunda á öllum miðlum. Kay-Jelski sagði að árangur væri ekki aðeins mældur í aðaltölum, heldur í þátttöku. „Tíminn sem fólk ver er mælikvarðinn sem mér þykir vænst um. Ef áhorfendur eru virkir í sjónvarpi, á stafrænum miðlum og samfélagsmiðlum, og sú þátttaka eykst, þá erum við að vinna vinnuna okkar,“ sagði Kay-Jelski. Hann viðurkenndi að vaxandi vinsældir gætu ýtt íþróttum kvenna yfir á áskriftarsjónvarp, en sagði að aðgengi BBC í opinni dagskrá væri enn öflugt tilboð. „Við færum milljónum manna íþróttir – það er gott fyrir styrktaraðila, þátttöku og miðasölu,“ sagði Kay-Jelski. Sem stöð í almannaþjónustu, bætti hann við, verður BBC að halda jafnvægi milli stórra þjóðarviðburða og þess að styðja við íþróttir sem eru í vexti. „Okkur ber skylda til að segja frábærar sögur og þjóna ólíkum áhorfendahópum – en við getum ekki sagt já við öllu ef áhorfendahópurinn er ekki til staðar,“ sagði Kay-Jelski. Alex Kay-Jelsk er framkvæmdastjóri breska ríkisútvarpsins.Getty/Yui Mok Enski boltinn Mest lesið Kári og Logi vilja henda Ými út úr landsliðinu Handbolti Fótboltamaður skotinn til bana Fótbolti Úr Bestu deild yfir í að slá í gegn í Meistaradeild: „Ég elska pressuna“ Fótbolti Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Enski boltinn Hleyptu Þorsteini ekki heim og vilja ekki að hann fari á EM Handbolti Sagður utan hóps fyrir Bjarka og Orra Handbolti Snýr aftur á æfingar eftir 100 daga í burtu Fótbolti Bíður eftir kallinu frá Arnari: „Myndi segja að ég væri klár“ Fótbolti Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Enski boltinn Alcaraz sjokkerar tennisheiminn Sport Fleiri fréttir Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Sjá meira