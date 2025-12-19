Alexander Isak fékk sænska gullboltann Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. desember 2025 10:01 Alexander Isak hefur átt erfitt uppdráttar hjá Liverpool en það kom ekki í veg fyrir að hann var kosinn besti knattspyrnumaður Svía á árinu 2025. Getty/Robbie Jay Barratt Alexander Isak var besti sænski knattspyrnumaðurinn á árinu að mati sænska blaðsins Aftonbladet sem hefur veitt þessi verðlaun frá árinu 1946. Aftonbladet afhenti Isak verðlaunin en tók það sérstaklega fram að hann væri að fá verðlaunin fyrir frammistöðu sína með Newcastle en skiljanlega ekki með Liverpool. Þetta er mikill heiður „Þetta er mikill heiður og ég er mjög stoltur,“ sagði Alexander Isak. Isak vinnur verðlaunin sem besti knattspyrnumaður Svíþjóðar í fyrsta sinn en þeir Viktor Gyökeres og Dejan Kulusevski hafa fengið þau tvö síðustu ár. Zlatan Ibrahimovic vann Gullboltann tólf sinnum, þar af tíu ár í röð frá 2007 til 2016. @Sportbladet Isak hefur átt erfiða byrjun hjá Liverpool en vorið hjá Newcastle var þeim mun betra. Isak skoraði meðal annars ellefu mörk í sautján leikjum í ensku úrvalsdeildinni og skoraði í úrslitaleiknum gegn Liverpool þegar Newcastle vann deildabikarinn. Gulboltinn eru verðlaun sænska knattspyrnusambandsins og Aftonbladet, og veitt leikmanni sem hefur gengið í gegnum storma en einnig lyft félagsliði sínu til titils eftir óendanlega langa bið. Með einstökum hæfileikum hefur hann skrifað sína eigin sögu í erfiðustu deild heims. Ótrúlegur bónus fyrir ferilinn „Þetta skiptir mig miklu máli. Ég held að þetta sé kannski ekki eitthvað sem maður hugsar of mikið um þegar maður verður atvinnumaður, það er ekki eitthvað sem maður sækist eftir eða þvíumlíkt. En þetta er ótrúlegur bónus fyrir ferilinn,“ sagði Isak. Isak hefur náð langt á knattspyrnuferlinum þökk sé fjölskyldu sem þýðir allt fyrir hann. „Sá sem ég er er afrakstur fjölskyldu minnar, mér finnst ég hafa mótast af henni á svo marga mismunandi vegu. Foreldrar mínir, systkini mín, ég hef fengið mismunandi hluta og eiginleika frá öllum. Þegar ég horfi á sjálfan mig sé ég mismunandi hluta af fjölskyldumeðlimum mínum,“ sagði Isak. Enski boltinn Mest lesið Segir fjórðung í bók Óla ósannan Íslenski boltinn „Grimmileg áminning um hversu harkalegt og grimmt lífið getur verið“ Fótbolti „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Enski boltinn Åge Hareide látinn Fótbolti „Er því miður kominn í jólafrí“ Handbolti Helmingur landsliðskvenna er undir lágmarkslaunum Fótbolti Í fyrsta sinn rukkað inn á Fan Zone á HM Fótbolti Útilokar ekki breytingar: „Er klárlega að líta í kringum mig“ Körfubolti Davíð sendir hjartnæma kveðju til Hareide Fótbolti Besti CrossFit-maður Íslands elskar Búlluna Sport Fleiri fréttir Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Sjá meira