Alexander Isak fékk sænska gullboltann

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexander Isak hefur átt erfitt uppdráttar hjá Liverpool en það kom ekki í veg fyrir að hann var kosinn besti knattspyrnumaður Svía á árinu 2025. Getty/Robbie Jay Barratt

Alexander Isak var besti sænski knattspyrnumaðurinn á árinu að mati sænska blaðsins Aftonbladet sem hefur veitt þessi verðlaun frá árinu 1946.

Aftonbladet afhenti Isak verðlaunin en tók það sérstaklega fram að hann væri að fá verðlaunin fyrir frammistöðu sína með Newcastle en skiljanlega ekki með Liverpool.

Þetta er mikill heiður

„Þetta er mikill heiður og ég er mjög stoltur,“ sagði Alexander Isak. Isak vinnur verðlaunin sem besti knattspyrnumaður Svíþjóðar í fyrsta sinn en þeir Viktor Gyökeres og Dejan Kulusevski hafa fengið þau tvö síðustu ár.

Zlatan Ibrahimovic vann Gullboltann tólf sinnum, þar af tíu ár í röð frá 2007 til 2016.

@Sportbladet

Isak hefur átt erfiða byrjun hjá Liverpool en vorið hjá Newcastle var þeim mun betra. Isak skoraði meðal annars ellefu mörk í sautján leikjum í ensku úrvalsdeildinni og skoraði í úrslitaleiknum gegn Liverpool þegar Newcastle vann deildabikarinn.

Gulboltinn eru verðlaun sænska knattspyrnusambandsins og Aftonbladet, og veitt leikmanni sem hefur gengið í gegnum storma en einnig lyft félagsliði sínu til titils eftir óendanlega langa bið. Með einstökum hæfileikum hefur hann skrifað sína eigin sögu í erfiðustu deild heims.

Ótrúlegur bónus fyrir ferilinn

„Þetta skiptir mig miklu máli. Ég held að þetta sé kannski ekki eitthvað sem maður hugsar of mikið um þegar maður verður atvinnumaður, það er ekki eitthvað sem maður sækist eftir eða þvíumlíkt. En þetta er ótrúlegur bónus fyrir ferilinn,“ sagði Isak.

Isak hefur náð langt á knattspyrnuferlinum þökk sé fjölskyldu sem þýðir allt fyrir hann.

„Sá sem ég er er afrakstur fjölskyldu minnar, mér finnst ég hafa mótast af henni á svo marga mismunandi vegu. Foreldrar mínir, systkini mín, ég hef fengið mismunandi hluta og eiginleika frá öllum. Þegar ég horfi á sjálfan mig sé ég mismunandi hluta af fjölskyldumeðlimum mínum,“ sagði Isak.

