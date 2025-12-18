Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. desember 2025 12:03 Ethan McLeod gekk til liðs við unglingaakademíu Wolverhampton Wanderers sjö ára gamall en náði aldrei að spila fyrir aðallið félagsins. Getty/Jack Thomas Ethan McLeod, framherji enska fótboltaliðsins Macclesfield, lést í bílslysi á M1-hraðbrautinni á þriðjudag þegar hann var á leiðinni heim úr fótboltaleik. McLeod, sem var aðeins 21 árs gamall, var að koma til baka eftir leik liðs síns í norðurdeildinni gegn Bedford Town, þar sem hann hafði verið varamaður. Slysið varð um klukkan 22:40 um kvöldið nálægt Northampton þegar hvít Mercedes-bifreið hans lenti á vegriði. Breska ríkisútvarpið segir frá. Macclesfield lýsti McLeod á miðlum sínum sem „ótrúlega hæfileikaríkum“ og „vel metnum meðlimi“ í leikmannahópi sínum. Í yfirlýsingu frá félaginu sagði: „Fréttirnar af andláti Ethans hafa lagt allt félagið okkar í rúst og engin orð geta lýst þeirri gríðarlegu sorg og missi sem við finnum fyrir núna.“ We are heartbroken by the tragic passing of Ethan McLeod at the age of 21.Ethan joined @WolvesAcademy at seven-years-old and went on to sign professional terms at the club, before leaving in September 2024.We are sending our thoughts and love to Ethan’s family, friends and… pic.twitter.com/5rkirPcM33— Wolves (@Wolves) December 17, 2025 McLeod gekk til liðs við unglingaakademíu Wolverhampton Wanderers sjö ára gamall. Hann lék síðar með U21-liði félagsins í EFL Trophy en kom aldrei við sögu með aðalliðinu. Framherjinn, sem er fæddur í Birmingham, var um tíma á láni hjá Alvechurch í suðurdeildinni, áður en hann lék stuttlega með Rushall Olympic og Stourbridge eftir að hafa yfirgefið Molineux. Hann kom til Macclesfield í júlí eftir vel heppnaðan reynslutíma. Macclesfield lýsti McLeod sem manni með mikinn „lífsþorsta“ og „óbilandi vinnusiðferði“, sem væri innblástur fyrir þá sem voru í kringum hann. Félagið minntist líka á „einstakt bros“ hans og sendi fjölskyldu og vinum leikmannsins samúðarkveðjur. „Djúpu andlegu örin sem andlát Ethans skilur eftir sig munu óneitanlega aldrei gróa – en eitt er víst, og það er að lífleg arfleifð Ethans mun aldrei fölna, sama hversu langur tími líður,“ bætti félagið við. With the heaviest of hearts and an overwhelming sense of surrealism that Macclesfield FC can confirm the passing of 21-year-old forward Ethan McLeod.Travelling back from Bedford Town last night, Ethan was involved in a car accident on the M1 which tragically took his life.… pic.twitter.com/DWpTqVuFzT— Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) December 17, 2025 Enski boltinn Mest lesið Kári og Logi vilja henda Ými út úr landsliðinu Handbolti Snorri kynnti EM-strákana okkar Handbolti Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Enski boltinn Fótboltamaður skotinn til bana Fótbolti Hleyptu Þorsteini ekki heim og vilja ekki að hann fari á EM Handbolti Evrópusumma Blika komin í 800 milljónir og gæti nálgast milljarð í kvöld Fótbolti Úr Bestu deild yfir í að slá í gegn í Meistaradeild: „Ég elska pressuna“ Fótbolti Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Enski boltinn Bíður eftir kallinu frá Arnari: „Myndi segja að ég væri klár“ Fótbolti Sagður utan hóps fyrir Bjarka og Orra Handbolti Fleiri fréttir Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ Sjá meira