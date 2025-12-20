Þrjár vinkonur til tuttugu ára segjast taka því alvarlega að sjá um að gera klæði fyrir jólasveina sem eru á leiðinni til byggða í mátun enda verkefnið frá Grýlu sjálfri. Búningar á börn rjúka út eins og heitar lummur hjá kempunum.
Á saumastofu í Kópavogi stendur yfir stórtæk jólasveinabúningagerð vikurnar fyrir jól þar sem þrír listamenn með yfir tuttugu ára reynslu af búningagerð og öðru úr Borgarleikhúsinu leggja allt kapp á að koma jólasveinum landsins í rétt klæði fyrir jól.
Er þetta alltaf svona hjá ykkur hérna?
„Alla daga.“
Eruð þið bara að tjútta og taka jóladansa?
„Við tökum reyndar stundum pásu inni í kósýhorninu til að slúðra. Það kemur manni líka í jólaandann. Það er slúðrað á hverjum degi hérna.“
Kempurnar þrjár eru góðar vinkonur og segja vináttuna vaxa og vaxa enda andinn frábær.
„Þetta er búið að vera brjálæðislega gaman. Við byrjuðum að hlusta á jólalög í júlí og við erum ekki orðnar leiðar á þeim jólin eru ótrúleg gleði og hamingja.
Svo það eru bara jól alla daga hérna í kjallaranum?
„Já jól alla daga.“
Um mikið verk er að ræða enda um meira en 70 búninga að ræða sem eru gerðir frá grunni.
„Þetta rennur svo hratt út hjá okkur að við höfum varla undan. Við erum svolítið sveittar yfir þessu langt fram á nótt. Síðan er hægt að fá líka svona með pylsi. Svona snúllugallar. Við erum alveg að missa okkur yfir því hvað þetta er krúttlegt.“
Þær taka því alvarlega að gera vinnugalla fyrir jólasveina landsins enda verkefnið frá grýlu sjálfri.
„Hún sagði: Nú er ég orðin gömul og þreytt og lúin ert þú til í að búa til ný föt á strákana mína. Og ég hugsaði, auðvitað geri ég það!“
„Hún er rosa ströng. Hún er með miklar kröfur þegar hún er að panta hjá okkur.“
Nú fara þeir að koma til byggða. Þeir eru að mæta í mátun, eldsnemma í fyrramálið.
Ég sé að það er eitthvað í horninu hérna. Hvað er þetta?
„Þetta er kannan mín uppi á stól. Hér er bara allt jólalegt. Upp á stól, hér stendur mín kanna.“