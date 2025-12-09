Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 9. desember 2025 12:30 Mohamed Salah mætir á æfingasvæði Liverpool í dag. getty/Peter Byrne Mohamed Salah varð eftir í Bítlaborginni þegar Liverpool fór til Mílanó þar sem Englandsmeistararnir mæta Inter í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Egyptinn situr samt ekki auðum höndum heima í Liverpool. Salah hleypti öllu í bál og brand með ummælum sínum eftir 3-3 jafntefli Liverpool og Leeds United í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn. Salah hefur verið á varamannabekknum í síðustu þremur leikjum Liverpool og lýsti yfir mikilli óánægju með stöðu sína hjá félaginu. Salah sagðist hafa verið gerður að blóraböggli fyrir slæmu gengi Englandsmeistaranna og að honum hefði hreinlega verið hent fyrir rútuna. Þá lýsti hann því yfir að samband þeirra Arnes Slot, knattspyrnustjóra Liverpool, væri brostið. Salah hefur víða fengið bágt fyrir upphlaup sitt eftir leikinn gegn Leeds. Jamie Carragher sagði til að mynda að viðtalið hefði verið skipulagt fyrirfram og Salah væri eingöngu að hugsa um eigin hag. „Í hvert skipti sem Salah fer í viðtal eftir leiki, sem hann hefur gert fjórum sinnum á átta árum hjá Liverpool, er það vandlega undirbúið af honum og umboðsmanni hans til að valda sem mestum skaða og styrkja eigin stöðu. Hann valdi þessa helgi til að gera þetta núna og ég held að hann hafi beðið eftir slæmum úrslitum hjá Liverpool. Eftir jöfnunarmarkið undir lokin voru allir hjá Liverpool í sárum og hann valdi þennan tíma til að vaða í stjórann og jafnvel að reyna að láta reka hann,“ sagði Carragher í Monday Night Football á Sky Sports. Í ljósi stöðunnar ákvað Slot að skilja Salah eftir heima fyrir leikinn mikilvæga gegn Inter í kvöld. Á blaðamannafundi í gær sagði Slot að ummæli Salahs hefðu komið honum á óvart. Þá sagðist hann ekki vita hvort Egyptinn myndi klæðast treyju Liverpool á nýjan leik. Á meðan samherjar hans undirbúa sig fyrir leikinn gegn Inter kíkti Salah í ræktina á æfingasvæði Liverpool. Því til sönnunar birti hann fremur einmanalega sjálfu úr lyftingasalnum í dag. pic.twitter.com/OldWsBHnUp— Mohamed Salah (@MoSalah) December 9, 2025 Næsti leikur Liverpool í ensku úrvalsdeildinni er gegn Brighton á laugardaginn. Það er jafnframt síðasti leikurinn sem Salah gæti spilað áður en hann fer með egypska landsliðinu í Afríkukeppnina. Slot sagði að staðan á Salah yrði tekin eftir leikinn gegn Inter í kvöld. Þegar þrjár umferðir eru eftir af deildarkeppni Meistaradeildarinnar er Liverpool í 13. sæti með níu stig. Í síðustu umferð steinlá Liverpool fyrir PSV Eindhoven á heimavelli, 1-4. Inter vann fyrstu fjóra leiki sína í Meistaradeildinni en tapaði fyrir Atlético Madrid, 2-1, í síðustu umferð. Inter situr í 4. sæti með tólf stig. Leikur Inter og Liverpool hefst klukkan 20:00 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

Enski boltinn
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla 