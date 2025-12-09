Enski boltinn

Alisson um Salah: „Af­leiðing þess sem hann gerði“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mohamed Salah og Alisson á æfingu.
Mohamed Salah og Alisson á æfingu. getty/Yu Chun Christopher Wong

Markvörður Englandsmeistara Liverpool, Alisson, tjáði sig um stöðu Mohameds Salah á blaðamannafundi í gær.

Liverpool mætir Inter á San Siro í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Salah ferðaðist ekki með Rauða hernum til Mílanó vegna ummæla sem hann lét falla eftir 3-3 jafntefli Liverpool og Leeds United í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn.

Salah sagðist hafa verið gerður að blóraböggli hjá Liverpool, honum hafi verið hent undir rútuna og að samband þeirra Arnes Slot, knattspyrnustjóra Englandsmeistaranna, væri brostið.

Slot var spurður út í stöðu mála með Salah á blaðamannafundi í gær. Þar sagðist hann ekki hafa hugmynd um hvort Egyptinn myndi spila aftur fyrir Liverpool og að ummæli hans hefðu komið sér á óvart.

Alisson sat einnig fyrir svörum á blaðamannafundinum í gær og eins og við mátti búast fékk hann nokkrar spurningar um Salah.

„Ég vona að hann spili aftur fyrir félagið en þetta er milli þess og hans,“ sagði brasilíski markvörðurinn.

„Sem samherjar hans og vinir óskum við honum alls hins besta en sem leikmenn Liverpool viljum við það besta fyrir félagið. Að hann sé ekki til staðar er afleiðing þess sem hann gerði. Hann er nógu klár til að fatta það.“

Elskum allir Mo

Alisson fór fögrum orðum um Salah en saman hafa þeir unnið sjö stóra titla hjá Liverpool.

„Við elskum allir Mo og hann er gríðarlega mikilvægur fyrir liðið. Hann er frábær manneskja og stórkostlegur fótboltamaður. Hann hefur reynst félaginu mjög mikilvægur og hefur skilað frábærum tölum og unnið allt sem hægt er að vinna á sínum ferli,“ sagði Alisson.

„Staðan er ekki góð. Þetta kom okkur talsvert á óvart en við vitum að þetta er persónulegt mál svo við treystum honum og félaginu fyrir þessu. Það skiptir ekki máli hvað okkur finnst. Við vonumst til að hann og félagið komist að samkomulagi sem er það besta fyrir hann, félagið og alla leikmennina.“

Alisson og félagar í Liverpool eru í 13. sæti Meistaradeildarinnar með níu stig eftir fimm leiki. Inter er aftur á móti í 4. sætinu með tólf stig.

Leikur Inter og Liverpool hefst klukkan 20:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

