„Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Valur Páll Eiríksson skrifar 6. desember 2025 21:32 Arne Slot var svekktur eftir 3-3 jafntefli kvöldsins. Getty/Molly Darlington „Úff. Það er vantrúartilfinning,“ segir Arne Slot, þjálfari Liverpool, um líðan sína eftir 3-3 jafntefli við Leeds United í hreint ótrúlegum fótboltaleik á Elland Road í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Liverpool komst 2-0 yfir í leiknum og var með full tök þegar Ibrahima Konaté fór í illa ígrundaða tæklingu innan teigs, Leeds fékk víti og komst á bragðið. „Við spiluðum nokkuð vel og stundum mjög vel. Við komumst 2-0 yfir, vorum í engum vandræðum og þeir sköpuðu ekkert. Þar til við brjótum á augnabliki þar sem er ekki einu sinni færi og þeir fá víti upp úr því,“ segir Slot. „Fyrsta færið þeirra var svo 2-2 en við komumst aftur yfir og þá heldur maður að það sé búið að gera nóg. En svo er það fast leikatriði sem leiðir til 3-3.“ Jöfnunarmarkið kom eftir fast leikatriði sem hefur reynst Liverpool erfitt að verjast á leiktíðinni. „Þetta er tíunda eða ellefta skiptið sem við fáum á okkur mark úr föstu leikatriði á þessu tímabili. Þegar þú færð á þig svona mörg þannig mörk geturðu ekki verið mikið ofar í töflunni en þar sem við erum. Þetta er sérlega svekkjandi fyrir leikmennina,“ „Við fáum á okkur mörk án þess að hinir skapi færi. En við á móti þurfum að vinna svo mikið fyrir okkar mörkum. Við áttum fleiri augnablik þar sem við hefðum getað skorað. En það er mjög erfitt að spila fótboltaleik þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi,“ „Við getum aðeins kennt okkur sjálfum um. Þetta er staðan sem við erum í,“ segir Slot. Viðtalið má sjá í spilaranum að ofan. Enski boltinn Mest lesið Hádramatík í sex marka leik Enski boltinn Færeyjar - Ísland 30-33 | Kveðja HM með góðum sigri Handbolti Hádramatík í lokin á Villa Park Enski boltinn „Ég hætti að stækka þegar ég var þrettán ára“ Handbolti „Bara súrrealískt og eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Handbolti Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Íslenski boltinn Albert aftur í byrjunarliðið en martröðin heldur áfram Fótbolti Fæddi barn í september og gæti mætt Íslandi á HM í kvöld Handbolti Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Enski boltinn Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Hádramatík í lokin á Villa Park Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Hislop með krabbamein Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“ Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti „Eina leiðin til að lifa af“ Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn „Ég missti hárið“ Sjá meira