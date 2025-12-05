Enski boltinn

Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Virgil van Dijk og Mohamed Salah mótmæla dómi í leik með Liverpool á þessu tímabili.
Virgil van Dijk og Mohamed Salah mótmæla dómi í leik með Liverpool á þessu tímabili. Getty/Rene Nijhuis

Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, viðurkennir það að sú staðreynd að Mohamed Salah hafi verið settur á bekkinn í öðrum leiknum í röð ætti að vera áminning um að sæti neins í liðinu sé tryggt.

Egyptinn var ónotaður varamaður í sigrinum gegn West Ham á sunnudag og var á bekknum í 1-1 jafntefli á heimavelli gegn Sunderland. Þetta er í fyrsta sinn á ferli hans hjá Anfield sem hann byrjar ekki tvo deildarleiki í röð.

Hann kom inn á í seinni hálfleik en átti erfitt með að hafa áhrif og hefur nú ekki skorað í fimm leikjum. Sú þróun að hafa aðeins skorað sjö mörk í 30 leikjum hefur stuðlað að veikri stöðu hans í byrjunarliðinu.

Salah kann að hafa skorað 250 mörk á rúmlega átta tímabilum – og aldrei færri en 23 – en hann hefur aðeins skorað tvö mörk síðan 17. september og slök frammistaða hans endurspeglast í leikmannahópnum almennt.

„Þannig hefur það alltaf verið. Það er ekki eins og þú hafir ótakmarkaðan greiða, allir þurfa að standa sig,“ sagði Van Dijk þegar hann var spurður hvort það að Salah hafi verið settur á bekkinn hafi sent skilaboð til búningsklefans.

„Mo hefur verið að gera það en stjórinn tók þessa ákvörðun í síðustu tveimur leikjum. Við viljum allir það besta fyrir félagið,“ sagði Van Dijk.

„Ég er nokkuð viss um að Mo verði áfram stór hluti af því sem við erum að reyna að ná fram því hann er magnaður leikmaður og hefur sýnt það stöðugt,“ sagði Van Dijk.

„En við erum öll að reyna að finna stöðugleika og hann þarf á okkur að halda í okkar besta formi og við þurfum á honum að halda og það er það sem við erum öll að reyna að finna. Hann er enn þá frábær leikmaður og við verðum að muna að það er ástæða fyrir því að hann hefur verið svona sigursæll hjá félaginu og við verðum að virða það,“ sagði Van Dijk.

„Ég þarf á honum að halda sem einum af leiðtogunum. Ég hef ekki áhyggjur. Hann er vonsvikinn en það er alveg eðlilegt, því ef þú ert ekki vonsvikinn þegar þú spilar ekki tvo leiki í röð, þá er líka eitthvað að,“ sagði Van Dijk.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið