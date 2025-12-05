Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. desember 2025 14:17 Virgil van Dijk og Mohamed Salah mótmæla dómi í leik með Liverpool á þessu tímabili. Getty/Rene Nijhuis Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, viðurkennir það að sú staðreynd að Mohamed Salah hafi verið settur á bekkinn í öðrum leiknum í röð ætti að vera áminning um að sæti neins í liðinu sé tryggt. Egyptinn var ónotaður varamaður í sigrinum gegn West Ham á sunnudag og var á bekknum í 1-1 jafntefli á heimavelli gegn Sunderland. Þetta er í fyrsta sinn á ferli hans hjá Anfield sem hann byrjar ekki tvo deildarleiki í röð. Hann kom inn á í seinni hálfleik en átti erfitt með að hafa áhrif og hefur nú ekki skorað í fimm leikjum. Sú þróun að hafa aðeins skorað sjö mörk í 30 leikjum hefur stuðlað að veikri stöðu hans í byrjunarliðinu. Salah kann að hafa skorað 250 mörk á rúmlega átta tímabilum – og aldrei færri en 23 – en hann hefur aðeins skorað tvö mörk síðan 17. september og slök frammistaða hans endurspeglast í leikmannahópnum almennt. „Þannig hefur það alltaf verið. Það er ekki eins og þú hafir ótakmarkaðan greiða, allir þurfa að standa sig,“ sagði Van Dijk þegar hann var spurður hvort það að Salah hafi verið settur á bekkinn hafi sent skilaboð til búningsklefans. „Mo hefur verið að gera það en stjórinn tók þessa ákvörðun í síðustu tveimur leikjum. Við viljum allir það besta fyrir félagið,“ sagði Van Dijk. „Ég er nokkuð viss um að Mo verði áfram stór hluti af því sem við erum að reyna að ná fram því hann er magnaður leikmaður og hefur sýnt það stöðugt,“ sagði Van Dijk. „En við erum öll að reyna að finna stöðugleika og hann þarf á okkur að halda í okkar besta formi og við þurfum á honum að halda og það er það sem við erum öll að reyna að finna. Hann er enn þá frábær leikmaður og við verðum að muna að það er ástæða fyrir því að hann hefur verið svona sigursæll hjá félaginu og við verðum að virða það,“ sagði Van Dijk. „Ég þarf á honum að halda sem einum af leiðtogunum. Ég hef ekki áhyggjur. Hann er vonsvikinn en það er alveg eðlilegt, því ef þú ert ekki vonsvikinn þegar þú spilar ekki tvo leiki í röð, þá er líka eitthvað að,“ sagði Van Dijk. Enski boltinn Mest lesið „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Íslenski boltinn Yngir upp í allt of gamalli deild Íslenski boltinn Krefst þess að lög kærustu hans verði ekki spiluð á leikjum Chiefs Sport „Ég er alveg jafn ringlaður og í áfalli og þið, og allur heimurinn“ Körfubolti Lýsti leik uppi á fjalli og milljónir fylgdust með Fótbolti „Aldrei séð svona ógnandi hegðun dómara til leikmanns“ Sport „Bæði að öskra á hana og í einhverri störukeppni við hana“ Handbolti 19 ára og 1.300 leikja hrina Lebrons á enda Körfubolti Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford Enski boltinn Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Enski boltinn Fleiri fréttir Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“ Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti „Eina leiðin til að lifa af“ Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Sjá meira