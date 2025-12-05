Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. desember 2025 09:30 Federico Chiesa fær að margra mati ósanngjarna meðferð hjá Arne Slot, knattspyrnustjóra Liverpool. Getty/Chris Brunskill Ekkert gengur hjá Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og staðan gæti verið miklu verri ef liðið hefði ekki haft ítalska framherjann Federico Chiesa. Chiesa hefur átt nokkrar eftirminnilegar endurkomur á tímabilinu en þrátt fyrir það fær hann lítil sem engin tækifæri með liðinu og kemur helst við sögu þegar allt er komið í óefni. Í jafnteflinu á móti Sunderland í vikunni spretti Chiesea alla leið aftur í vörnina þegar framherji Sunderland slapp einn í gegn. Sunderland-maðurinn Wilson Isidor sólaði Alisson í markinu en Chiesea tókst að bjarga á marklínu og bjarga því að Sunderland vann ekki á Anfield. Chiesea hefur aðeins spilað samtals í 139 mínútur í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni og hefur gert margt gott. Hann skoraði sigurmarkið á móti Bournemuth, jöfnunarmark á móti Crystal Palace, lagði upp jöfnunarmark á móti Manchester United og bjargaði síðan stiginu á móti Sunderland. Chiesea hefur komið með beinum hætti að þremur mörkum á þessum 139 mínútum (2 mörk + 1 stoðsending) eða marki á 46 mínútna fresti. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) Mohamed Salah hefur komið að marki á 187 mínútna fresti, Cody Gakpo hefur komið að marki á 150 mínútna fresti og Hugo Ekitiké hefur komið að marki á 177 mínútna fresti svo einhverjir séu nefndir. Alexander Isak hefur komið að tveimur mörkum á 475 mínútum og Florian Wirtz hefur komið að einu marki á 858 mínútum. Það er því ekkert skrýtið að menn spyrji: Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Enska augnablikið Mest lesið Krefst þess að lög kærustu hans verði ekki spiluð á leikjum Chiefs Sport „Ég er alveg jafn ringlaður og í áfalli og þið, og allur heimurinn“ Körfubolti Lýsti leik uppi á fjalli og milljónir fylgdust með Fótbolti Yngir upp í allt of gamalli deild Íslenski boltinn „Aldrei séð svona ógnandi hegðun dómara til leikmanns“ Sport „Bæði að öskra á hana og í einhverri störukeppni við hana“ Handbolti Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford Enski boltinn Skýrsla Ágústs: Brothætt snilld sem þarf að byggja upp Handbolti Fannar sagði sannleikann um „hrákufimmuna“ sem vakti heimsathygli Fótbolti Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Enski boltinn Fleiri fréttir Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti „Eina leiðin til að lifa af“ Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Sjá meira