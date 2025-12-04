Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. desember 2025 18:00 Diogo Jota með eiginkonu sinni Rute og barni sínu fyrir leik Liverpool og Wolverhampton Wanderers í fyrra. Getty/Andrew Powell Liverpool hefur minnst Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti í dag, á þeim degi sem hefði verið 29 ára afmælisdagur hans. Portúgalski landsliðsmaðurinn Jota og bróðir hans, André Silva, létust á hörmulegan hátt í bílslysi á Spáni þann 3. júlí. Liverpool birti mynd af Jota með portúgalska fánann um mittið, þar sem hann heldur á enska meistaratitlinum sem hann vann á síðasta tímabili. „Í dag, eins og alla aðra daga, minnumst við Diogo Jota á þeim degi sem hefði verið 29 ára afmælisdagur hans,“ skrifaði Liverpool á samfélagsmiðla sína. „Allur okkar kærleikur, hugur og bænir eru áfram hjá eiginkonu hans Rute, börnum hans, foreldrum og allri fjölskyldu hans og vinum, sem og hjá ástvinum bróður hans, André.“ „Að eilífu í hjörtum okkar, að eilífu númer 20.“ Jota klæddist treyju númer tuttugu allan sinn tíma á Anfield eftir að hafa komið frá Wolverhampton Wanderers árið 2020. Hann lék með Liverpool í fimm tímabil, vann ensku úrvalsdeildina, enska bikarinn og deildabikarinn. View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) Eftir andlát hans ákvað Liverpool að leggja treyjunúmer hans, númer 20, til hliðar fyrir fullt og allt. Félagið hefur einnig tilkynnt áform um að reisa varanlegan minnisvarða á Anfield til heiðurs Jota. Portúgalska knattspyrnusambandið birti mynd af Jota þar sem hann heldur á bikarnum fyrir Þjóðadeild UEFA og skrifaði: „Arfleifð þín heldur áfram að veita okkur innblástur. Að eilífu númer 21. Hjörtu okkar, hugur og bænir eru áfram hjá fjölskyldu þinni.“ Jota skoraði 14 mörk í 49 leikjum fyrir Portúgal og vann Þjóðadeild UEFA tvisvar. View this post on Instagram A post shared by Daily Mail Sport (@dailymailsport) Enski boltinn Andlát Diogo Jota Mest lesið Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Íslenski boltinn Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Fótbolti „Ég hef ekki farið á blæðingar síðan 2014“ Sport Þurfa að hlífa henni við fjölmiðlum vegna heilaþreytu Sport Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Enski boltinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Enski boltinn Blótaði áhorfanda og bauð honum í slag Sport Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Íslenski boltinn „Engar pásur“ hjá landsliðskonum sem þurfa að taka lokapróf á leikdögum Handbolti Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Fótbolti Fleiri fréttir Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti „Eina leiðin til að lifa af“ Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Sjá meira