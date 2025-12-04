Enski boltinn

Liver­pool minnist Diogo Jota með til­finningaþrungnum hætti

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Diogo Jota með eiginkonu sinni Rute og barni sínu fyrir leik Liverpool og Wolverhampton Wanderers í fyrra.
Diogo Jota með eiginkonu sinni Rute og barni sínu fyrir leik Liverpool og Wolverhampton Wanderers í fyrra. Getty/Andrew Powell

Liverpool hefur minnst Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti í dag, á þeim degi sem hefði verið 29 ára afmælisdagur hans.

Portúgalski landsliðsmaðurinn Jota og bróðir hans, André Silva, létust á hörmulegan hátt í bílslysi á Spáni þann 3. júlí.

Liverpool birti mynd af Jota með portúgalska fánann um mittið, þar sem hann heldur á enska meistaratitlinum sem hann vann á síðasta tímabili.

„Í dag, eins og alla aðra daga, minnumst við Diogo Jota á þeim degi sem hefði verið 29 ára afmælisdagur hans,“ skrifaði Liverpool á samfélagsmiðla sína.

„Allur okkar kærleikur, hugur og bænir eru áfram hjá eiginkonu hans Rute, börnum hans, foreldrum og allri fjölskyldu hans og vinum, sem og hjá ástvinum bróður hans, André.“

„Að eilífu í hjörtum okkar, að eilífu númer 20.“

Jota klæddist treyju númer tuttugu allan sinn tíma á Anfield eftir að hafa komið frá Wolverhampton Wanderers árið 2020. Hann lék með Liverpool í fimm tímabil, vann ensku úrvalsdeildina, enska bikarinn og deildabikarinn.

Eftir andlát hans ákvað Liverpool að leggja treyjunúmer hans, númer 20, til hliðar fyrir fullt og allt.

Félagið hefur einnig tilkynnt áform um að reisa varanlegan minnisvarða á Anfield til heiðurs Jota.

Portúgalska knattspyrnusambandið birti mynd af Jota þar sem hann heldur á bikarnum fyrir Þjóðadeild UEFA og skrifaði: „Arfleifð þín heldur áfram að veita okkur innblástur. Að eilífu númer 21. Hjörtu okkar, hugur og bænir eru áfram hjá fjölskyldu þinni.“

Jota skoraði 14 mörk í 49 leikjum fyrir Portúgal og vann Þjóðadeild UEFA tvisvar.

Enski boltinn Andlát Diogo Jota

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið