Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. desember 2025 22:53 Mohamed Salah svekkir sig í jafntefli Liverpool á móti Sunderland á Anfield í kvöld. EPA/ADAM VAUGHAN Mohamed Salah byrjaði annan leikinn í röð á varamannabekknum þegar Liverpool gerði 1-1 jafntefli við Sunderland í ensku úrvalsdeildinni á Anfield í kvöld. Liverpool hafði unnið hina tvo leiki sína í vetur þar sem Salah hafði ekki verið í byrjunarliðinu en það var ekki framhald á því í kvöld. Salah kom inn á völlinn sem varamaður fyrir Cody Gakpo í hálfleik en þá var staðan enn markalaus. Sunderland komst yfir en Liverpool jafnaði metin á sjálfsmarki. Salah náði tveimur skotum í þessum hálfleik sem hann spilaði en hvorugt þeirra fór á markið. Hann bjó til fjögur skotfæri fyrir liðsfélaga sína. Salah vakti einna mesta athygli fyrir klæðnað sinn á bekknum. Það er auðvitað miklu kaldara í Liverpool en í Egyptalandi en kannski ekki alveg svona kalt. Salah vildi augljóslega ekki gefa neitt upp um hvað honum fannst um það að vera á bekknum annan leikinn í röð. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible)