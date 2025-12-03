„Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. desember 2025 22:30 Mikel Arteta talks talar við leikmennina sína Myles Lewis-Skelly, Noni Madueke og Piero Hincapie í kvöld. Getty/ Stuart MacFarlane Arsenal náði fimm stiga forskoti á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir 2-0 sigur á Brentford í kvöld. Knattspyrnustjórinn Mikel Arteta var sáttur í leikslok. „Þetta er alltaf óþægilegt því Brentford þarf bara innkast og þá er allt komið í uppnám og ævintýri. Eitt núll er aldrei nóg á móti þeim en mér fannst við stjórna leiknum og skapa stærstu færin,“ sagði Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, í samtali við Sky Sports: „Á heildina litið er ég mjög ánægður. Vikan sem við áttum, þremur dögum síðar án nokkurrar endurheimtar, að gera þetta aftur, ég er mjög stoltur af leikmönnunum,“ sagði Arteta. „Ég hef ekki skoðað hana aftur en þetta leit út fyrir að vera góð viðbrögð og virkilega mikilvæg. Markvörðurinn þeirra varði líka mjög vel. En þetta er það sem maður þarf. Á lykilaugnablikum þurfa leikmennirnir okkar að gera það sem þeir þurfa að gera og við höfum svo sannarlega gert það,“ sagði Arteta um markvörslu David Raya á lykilstundu í leiknum. Arteta var spurður út í það hvort hann væri að ná því besta út úr liðinu þínu: „Já, sérstaklega með öll þessi meiðsli sem við erum enn með. Við misstum Saliba, við misstum stóra Gabby, í dag misstum við Mosquera. Þetta hefur verið áskorun. Ben White var frábær í dag. Allir sem fá tækifæri standa sig,“ sagði Arteta. Um meiðsli Rice og Mosquera, og hvort Saliba verði klár fyrir leikinn gegn Aston Villa á laugardag, sagði hann: „Við vitum meira á morgun. Þeir þurfa að fara í skoðun. Declan þurfti að fara af velli... við skulum sjá hverjir verða leikfærir,“ sagði Arteta. Mikel Merino skoraði mikilvægt mark snemma leiks sem gerði mikið fyrir Arsenal í kvöld. „Það er ótrúlegt hvað hann gerði aftur í dag. Ekki bara markið, því markið er stórkostlegt. Hreyfingin, gæðin, afgreiðslan, hvernig hann tímasetur þetta og svo vinnusemin. Það er stórkostlegt,“ sagði Arteta. Enski boltinn Mest lesið Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Fótbolti Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Fótbolti Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Enski boltinn Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Enski boltinn „Hún flutti út í eina nótt en svo var hún bara komin aftur“ Handbolti „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Fótbolti Haukar - KA 42-38 | Markaflóð á Ásvöllum Handbolti Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Enski boltinn Losa sig við goðsögn: „Var að frétta að ég verð sendur heim“ Körfubolti Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Íslenski boltinn Fleiri fréttir Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Undirbýr Liverpool líf án Salah? Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Sjá meira