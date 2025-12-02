Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. desember 2025 23:02 Kenny Dalglish, þáverandi stjóri Liverpool, á þessum hræðilega degi á Hillsborough í apríl 1989. Brian Clough sýnir honum stuðning. Vísir/Getty Tólf lögreglumenn hefðu átt yfir höfði sér ákæru fyrir alvarlegt brot í starfi vegna Hillsborough-slyssins, samkvæmt langþráðri skýrslu. Fyrrverandi lögreglustjóri Suður-Yorkshire (SYP), Peter Wright, og yfirlögregluþjónninn David Duckenfield eru meðal þeirra lögreglumanna sem hefðu þurft að svara til saka eftir að 97 stuðningsmenn Liverpool létust í troðningi á Hillsborough-leikvanginum þann 15. apríl 1989. Í skýrslu Óháðu eftirlitsnefndarinnar með lögreglunni (IOPC) kom fram að um samstilltar tilraunir til að kenna stuðningsmönnum um eftir slysið hefði verið að ræða. Breska ríkisútvarpið fjallar um skýrsluna. 13 years after the Hillsborough disaster, a report into alleged police misconduct and criminality has been released. Sky's @GregMilamSky explains what the Independent Office for Police Conduct has found.https://t.co/1n9AF5XqAh pic.twitter.com/8lXbwxIwGc— Sky News (@SkyNews) December 2, 2025 Nefndin staðfesti einnig eða komst að niðurstöðu um brot í starfi í 92 kvörtunum, en lög þess tíma gera það að verkum að engir lögreglumenn munu sæta agaviðurlögum þar sem þeir voru allir komnir á eftirlaun áður en rannsóknir hófust árið 2012. Lögunum var breytt árið 2017 þannig að lögreglumenn á eftirlaunum myndu nú sæta ákæru fyrir brot í starfi, en lögin hafa ekki afturvirk áhrif. Biturt óréttlæti Nicola Brook, lögmaður hjá Broudie Jackson Canter sem kemur fram fyrir hönd nokkurra fjölskyldna aðstandenda, sagði það „biturt óréttlæti“ að enginn yrði látinn sæta ábyrgð. Núverandi lögreglustjóri Suður-Yorkshire, Lauren Poultney, sagðist „biðjast innilega afsökunar á þeim sársauka og sorg sem olli“ vegna „fjölda bresta“ lögreglunnar. Ekkert tekur burt áralangan sársauka „Það er ekkert sem ég get sagt í dag sem getur tekið burt áralangan sársauka og sárindi sem lögreglan sem ég nú leiði olli,“ sagði hún. Brook sagði að skýrsla IOPC „afhjúpi kerfi sem hefur gert lögreglumönnum kleift að ganga einfaldlega í burtu, fara á eftirlaun án eftirlits, viðurlaga eða afleiðinga fyrir að uppfylla ekki þær kröfur sem almenningur hefur fullan rétt á að vænta“. "The truth finally acknowledged, but accountability denied."Hillsborough families' solicitor Nicola Brook says the report into the 1989 disaster, which found 12 officers would face charges, doesn't deliver for the victims' families.https://t.co/Ue6Uvi7hy8📺 Sky 501 pic.twitter.com/g4Fw17OUjB— Sky News (@SkyNews) December 2, 2025 Helstu niðurstöður Helstu niðurstöður hinnar 366 blaðsíðna skýrslu eru meðal annars: Hinn látni Wright hefði átt yfir höfði sér mál vegna tíu meintra brota á agareglum lögreglunnar vegna aðgerða sinna í kjölfar slyssins Fyrrverandi yfirlögregluþjónninn David Duckenfield, sem var yfirmaður aðgerða á leikdegi, hefði átt yfir höfði sér tíu meint brot fyrir „misbresti í ákvarðanatöku og samskiptum í tengslum við stjórnun í aðdraganda leiksins“ auk „fjölda lykilbresta í stjórnun þegar mannfjöldinn jókst“. Átta aðrir lögreglumenn hefðu þurft að svara til saka fyrir hlutverk sitt í undirbúningi og löggæslu á leiknum, viðbrögðum sínum við slysinu eða þætti sínum í tilraunum til að varpa sökinni á aðra eftir á. Fyrrverandi aðstoðarlögreglustjóri WMP, Mervyn Jones, og rannsóknarlögreglustjórinn Michael Foster hefðu þurft að svara til saka fyrir hlutverk sitt í að leiða rannsóknina á slysinu, meðal annars fyrir „meinta hlutdrægni í garð lögreglu og gegn stuðningsmönnum“ og fyrir að grípa ekki inn í breytingar á lögregluskýrslum. BREAKING: A long awaited report into police conduct at the Hillsborough disaster has found that 12 officers would face gross misconduct proceedings if they were still serving. Our chief north of England correspondent @GregMilamSky reports. https://t.co/V7C126iXCl 📺 Sky 501 pic.twitter.com/hOGYGPb9jv— Sky News (@SkyNews) December 2, 2025 Enski boltinn Mest lesið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Íslenski boltinn Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 27-36 | Þungur róður í Dortmund Handbolti Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Enski boltinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Íslenski boltinn „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Enski boltinn Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Fótbolti Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fótbolti Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Enski boltinn Sjö nýliðar í stóra EM-hópnum hans Snorra Handbolti Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Undirbýr Liverpool líf án Salah? Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Real hafi misst áhugann á slökum Konaté Sjá meira