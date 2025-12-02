Útvarpsmaðurinn vinsæli Ólafur Jóhann Steinsson er að sjálfsögðu með lið í fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar. Brighton-ilmurinn af liði Ólafs vakti athygli strákanna í hlaðvarpinu Fantasýn.
Ný umferð hefst í kvöld í ensku úrvalsdeildinni og því ekki seinna vænna fyrir þáttakendur í fantasy-leiknum að gera breytingar á sínu liði.
Ólafur Jóhann er einn þeirra sem gæti verið að íhuga breytingar eftir aðeins 27 stig í síðustu umferð en eins og bent var á í Fantasýn þá þekkja allir það að eiga lélega viku.
„Við skulum átta okkur á því að af þeim útvarpsmönnum á FM957 sem við höfum fylgst með þá er hann fyrir ofan bæði Rikka G og töluvert fyrir ofan Egil Ploder,“ sagði Sindri Kamban í Fantasýn.
„Ég held að hann sé líka fyrir ofan Þungavigtarbræðurna þannig að hann getur bara borið höfuðið hátt,“ sagði Albert Þór Guðmundsson. Þeir veltu fyrir sér nafninu á liði Ólafs Jóhanns, FC Mávar:
„Ætli hann haldi með Brighton?“ spurðir Albert en Brighton-menn eru kallaðir Mávarnir (e. Seagulls).
„Hann tók alla vega Welbeck inn fyrir þessa viku,“ benti Sindri á.
„FC Mávar að standa undir nafni. Og Baleba á bekknum. Tveir Brighton-menn. Þetta er aðdáandi,“ sagði Albert en hlusta má á þáttinn hér að neðan. Umræðan um stjörnulið vikunnar hefst eftir um 59 mínútur.
Hægt er að hlusta á alla þætti Fantasýn með því að smella hér.
Hægt er að skrá sig í draumadeildarleik ensku úrvalsdeildarinnar með því að smella hér.