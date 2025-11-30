Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, var sáttur með sigurinn á Crystal Palace, 1-2, í dag. Hann hrósaði Joshua Zirkzee sem skoraði langþráð mark í leiknum.
„Við vorum ákafari í seinni hálfleik og spiluðum betur. Andstæðingurinn var líka þreyttari. Allt þetta tengist,“ sagði Amorim eftir leikinn á Selhurst Park.
„Það eru þessir litlu hlutir, hvernig Joshua tók á móti boltanum í seinni hálfleik og hvernig við vörðumst seinni boltunum. Litlu hlutirnir skiptu sköpum.“
Bæði mörk United komu eftir aukaspyrnur. Amorim segist hafa lagt rækt við föstu leikatriðin á æfingum.
„Þetta er svo mikilvægt í okkar deild því það er svo erfitt að spila við öll lið. Ef þú horfir á ensku úrvalsdeildina og vinnur ekki í föstu leikatriðunum taparðu leikjunum þegar,“ sagði Amorim.
Portúgalinn var ánægður með Zirkzee sem skoraði sitt fyrsta deildarmark í heilt ár.
„Það er svo mikilvægt fyrir framherja að skora mörk. Hann hefur ekki spilað margar mínútur. Mikilvægi hans fólst ekki bara í markinu. Aftur, þessir litlu hlutir, að vinna fyrsta og annan boltann fyrir okkur og þessi tenging er svo mikilvæg fyrir okkar leik,“ sagði Amorim.
