Enski boltinn

„Mikil­vægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ruben Amorim í viðtali eftir leikinn á Selhurst Park.
Ruben Amorim í viðtali eftir leikinn á Selhurst Park. getty/Zohaib Alam

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, var sáttur með sigurinn á Crystal Palace, 1-2, í dag. Hann hrósaði Joshua Zirkzee sem skoraði langþráð mark í leiknum.

„Við vorum ákafari í seinni hálfleik og spiluðum betur. Andstæðingurinn var líka þreyttari. Allt þetta tengist,“ sagði Amorim eftir leikinn á Selhurst Park.

Klippa: Viðtal við Ruben Amorim

„Það eru þessir litlu hlutir, hvernig Joshua tók á móti boltanum í seinni hálfleik og hvernig við vörðumst seinni boltunum. Litlu hlutirnir skiptu sköpum.“

Bæði mörk United komu eftir aukaspyrnur. Amorim segist hafa lagt rækt við föstu leikatriðin á æfingum.

„Þetta er svo mikilvægt í okkar deild því það er svo erfitt að spila við öll lið. Ef þú horfir á ensku úrvalsdeildina og vinnur ekki í föstu leikatriðunum taparðu leikjunum þegar,“ sagði Amorim.

Portúgalinn var ánægður með Zirkzee sem skoraði sitt fyrsta deildarmark í heilt ár.

„Það er svo mikilvægt fyrir framherja að skora mörk. Hann hefur ekki spilað margar mínútur. Mikilvægi hans fólst ekki bara í markinu. Aftur, þessir litlu hlutir, að vinna fyrsta og annan boltann fyrir okkur og þessi tenging er svo mikilvæg fyrir okkar leik,“ sagði Amorim.

Viðtalið við Amorim má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið