Sunderland lenti 0-2 undir eftir fimmtán mínútur gegn Bournemouth en kom til baka og vann 3-2 sigur í ensku úrvalsdeildinni í dag. Igor Thiago skoraði tvö mörk í 3-1 sigri Brentford á Burnley.
Amine Adli kom Bournemouth yfir gegn Sunderland strax á 7. mínútu. Átta mínútum síðar jók Tyler Adams muninn í 0-2 með ótrúlegu skoti úr miðjuhringnum.
Svörtu kettirnir gáfust ekki upp og eftir hálftíma minnkaði Enzo Le Fée muninn í 1-2 með marki úr vítaspyrnu. Í upphafi seinni hálfleiks jafnaði Bertrand Traoré svo fyrir Sunderland.
Heimamenn voru ekki hættir og á 69. mínútu skoraði Brian Brobbey sigurmark þeirra. Hollendingurinn hefur reynst Sunderland drjúgur en hann gerði einnig jöfnunarmark liðsins gegn Arsenal fyrr í þessum mánuði.
Með sigrinum komst Sunderland upp í 4. sæti deildarinnar. Bournemouth, sem hefur tapað þremur af síðustu fjórum leikjum sínum, er í 9. sætinu. Lewis Cook, leikmaður Bournemouth, fékk rauða spjaldið í uppbótartíma og er væntanlega á leið í þriggja leikja bann.
Igor Thiago heldur áfram að gera það gott með Brentford og skoraði tvívegis í 3-1 sigri liðsins á Burnley á heimavelli. Öll mörkin komu undir lok leiks.
Á 81. mínútu kom Igor Thiago heimamönnum yfir með marki úr vítaspyrnu. Fjórum mínútum síðar jafnaði Zian Flemming fyrir gestina úr víti.
Aðeins mínútu síðar kom Igor Thiago Brentford aftur yfir og í uppbótartíma gulltryggði Dango Outtara sigur liðsins. Lokatölur 3-1, Brentford í vil.
Brentford er í 8. sæti deildarinnar en Burnley, sem hefur tapað fjórum leikjum í röð, er í nítjánda og næstneðsta sætinu.
Aðeins Erling Haaland, framherji Manchester City, hefur skorað meira en Igor Thiago í ensku úrvalsdeildinni í vetur. Haaland er með fjórtán mörk, þremur mörkum meira en Igor Thiago.