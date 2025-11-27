Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. nóvember 2025 22:33 Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, situr mögulega í heitasta stjórastólnum í dag. Getty/Carl Recine Þrjú stór töp í röð og níu töp í síðustu tólf leikjum. Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur sagt að hann hafi ekki áhyggjur af stöðu sinni hjá Liverpool þrátt fyrir afhroð liðsins gegn PSV Eindhoven í Meistaradeild Evrópu. Liverpool tapaði 4-1 fyrir toppliði hollensku úrvalsdeildarinnar á Anfield á miðvikudag og hefur nú tapað níu af síðustu 12 leikjum sínum í öllum keppnum. Ensku meistararnir eru nú í tólfta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og þrettánda sæti í Meistaradeildinni og pressan á Slot að snúa genginu við eykst. Aðspurður hvort hann hafi áhyggjur af framtíð sinni hjá félaginu sagði Slot á blaðamannafundi: „Ég hef ekki áhyggjur. Það sem ég á við með því er að ég einbeiti mér að öðru en að hafa áhyggjur af minni eigin stöðu.“ Slot var að ræða komandi leik á móti West Ham í ensku úrvalsdeildinni um komandi helgi þar sem hann reynir að enda þriggja leikja taphrinu liðsins með þremur mörkum eða meira. Jamie Carragher says Arne Slot has a week to save his job 🔴 pic.twitter.com/UwOiXyLr1S— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 27, 2025 „Ég reyni að greina, reyni að hjálpa leikmönnunum eins mikið og ég get og það er augljóst að ég geri það ekki á sama hátt og á síðasta tímabili, því þegar talað er um einstaklingsmistök, þá held ég að það sé líka eitthvað sem kemur frá liðsheildinni,“ sagði Slot. „Þannig að, aftur, ég þarf að gera betur og það er það sem ég reyni að gera á hverjum einasta degi til að bæta liðið og það er það sem ég einbeiti mér að,“ sagði Slot. Liverpool hefur nú fengið á sig þrjú eða fleiri mörk í þremur leikjum í röð í fyrsta sinn síðan í september 1992 og er búið að tapa þremur leikjum með þriggja marka mun í fyrsta sinn síðan 1953. Aðspurður hvort hann finni fyrir stuðningi frá stjórn Liverpool bætti Slot við: „Já, en ekki í þeim skilningi að þeir segi við mig á hverri einustu mínútu: ‚Við styðjum þig, við styðjum þig, við styðjum þig‘,“ sagði Slot. „En við tölum mikið saman, hvort sem við erum að vinna eins og á síðasta tímabili eða að tapa, þá eru þeir hjálplegir mér og liðinu. Svo já, við eigum þessi samtöl, en þeir hringja ekki í mig á hverri einustu mínútu dagsins til að segja mér að þeir treysti mér enn,“ sagði Slot. „En við eigum eðlileg samtöl og í þeim samtölum finn ég fyrir trausti, en ég hef ekki talað við þá eftir þennan leik enn þá. Svo við skulum sjá til,“ sagði Slot. Is the clock ticking on Arne Slot at Liverpool? ⏳ pic.twitter.com/YXJi24mEAk— B/R Football (@brfootball) November 26, 2025 Enski boltinn Mest lesið Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Fótbolti Stórkostlegur sigur strákanna á Ítalíu Körfubolti Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Íslenski boltinn Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Fótbolti „Mér finnst þetta vera hræðilegt“ Handbolti Blikar fyrstir til að ná stigi á móti Loga og félögum Fótbolti „Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“ Sport „Hún lamdi aðeins á mér“ Handbolti Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Fótbolti Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal Fótbolti Fleiri fréttir Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Lykilmaður Bayern ekki hrifinn af Arsenal þrátt fyrir tapið í gær Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Pep skammast sín og biðst afsökunar Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Sjá meira