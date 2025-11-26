„Förum ekki fram úr okkur“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. nóvember 2025 22:35 Declan Rice fagnar hér sigri Arsenal í kvöld. Getty/David Price Declan Rice, miðjumaður Arsenal, var kátur í leikslok eftir 3-1 sigur á Bayern München í Meistaradeildinni í kvöld. „Sjáið bara Bayern München á þessu tímabili, þeir hafa verið besta lið Evrópu. Þetta var sennilega erfiðasti leikurinn taktískt séð sem við höfum spilað á þessu tímabili,“ sagði Declan Rice, miðjumaður Arsenal, í samtali við TNT Sports eftir leikinn. „Við spiluðum maður á mann gegn þeim í seinni hálfleik og mér fannst við vera framúrskarandi í kvöld. Stjórinn er svo ánægður. Þetta var sérstakt evrópskt kvöld,“ sagði Rice. „Þetta er klárlega öðruvísi en á síðasta tímabili. Það eru svo margir leiðtogar í liðinu. Við tökum bara einn leik í einu. Það er hungur og löngun til að vinna hvern einasta leik. Það er langt í land – förum ekki fram úr okkur,“ sagði Rice. „Það hefur verið svo auðvelt að spila með Martín Zubimendi. Frá fyrstu stundu sem við áttum saman á undirbúningstímabilinu vissi ég bara að við myndum spila góðan fótbolta. Mér líkar mjög vel við hann, hann er svo indæll strákur,“ sagði Rice. „Hann er númer sex hjá Spáni og þið vitið hvernig spænskir númer 6 eru. Hann hefur verið svo, svo góður fyrir okkur. Hver leikur krefst einhvers nýs. Hver leikmaður þekkir sitt hlutverk,“ sagði Rice. Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns Sport Margt jákvætt en þýska stálið refsaði Handbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti „Meira vesen fyrir manninn sem hefur ekki hoppað yfir símaskrá“ Sport Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Fótbolti Dæmd í langt bann fyrir að leyna því hvar hún væri Sport Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Fótbolti Fiskur og rauðvín í Barcelona í skugga sögusagna: „Best að segja sem minnst“ Handbolti Atli kveður KR og flytur norður Íslenski boltinn Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Enski boltinn Fleiri fréttir „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Pep skammast sín og biðst afsökunar Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Sjá meira