Bandarískir þingmenn sögðust í gærkvöldi hafa rætt við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, og að hann hefði sagt þeim að friðartillögur sem Bandaríkjamenn væru að reyna að fá Úkraínumenn til að samþykkja væru „óskalisti“ Vladimírs Pútín, forseta Rússlands. Þingmennirnir höfðu eftir Rubio að tillögurnar mörkuðu ekki raunverulega afstöðu Bandaríkjanna.
Þá segja þeir Rubio hafa sagt að tillögurnar, sem þykja halla verulega á Úkraínumenn, væru upprunalega frá Rússlandi en ráðherrann sjálfur þvertekur fyrir að þetta sé rétt.
Þetta sögðu þingmennirnir, sem eru úr báðum flokkum í Bandaríkjunum og sitja á báðum deildum þings, á öryggisráðstefnu í Halifax. Þeir sögðust hafa átt hópsímtal með Rubio, sem er sagður hafa verið á leið til Sviss þar sem viðræður um tillögurnar eiga að fara fram í dag.
Bæði Politico og AP fréttaveitan hafa þetta eftir þingmönnunum, sem létu þessi ummæli falla fyrir framan fjölda fólks á blaðamannafundi, sem áhugasamir geta séð hér.
Mike Rounds, þingmaður Repúblikanaflokksins, sagði að ríkisstjórn Donalds Trump hefði ekki birt tillögurnar eins og einungis stæði til að nota þær sem upphafspunkt til viðræðna.
Rounds sagði einnig að svo virtist sem tillögurnar hefðu upprunalega verið skrifaðar á rússnesku, sem greiningar blaðamanna og annarra hafa áður gefið til kynna að eigi í það minnsta við nokkra liði friðartillögunnar.
Öldungadeildarþingmaðurinn Angus King hafði eftir Rubio að tillögurnar væru ekki til marks um áætlun ríkisstjórnarinnar, heldur væru þær „óskalisti Rússanna“.
Þingmennirnir höfðu einnig eftir Rubio að hann vissi ekki til þess að búið væri að hóta því að ef Úkraínumenn skrifuðu ekki fljótt undir tillögurnar myndu ríkisstjórnin skera á flæði upplýsinga og vopna til Úkraínu.
Sjá einnig: Hóta að skera á flæði vopna og upplýsinga skrifi Selenskí ekki fljótt undir
Fregnir hafa borist af því að Trump vilji að Selenskí skrifi undir tillögurnar fyrir fimmtudaginn og Trump hefur sjálfur gefið til kynna að þær fregnir séu réttar, án þess þó að segja það berum orðum.
Í gær sagði Trump að binda þyrfti enda á stríðið í Úkraínu. Ef Selenskí samþykkti ekki tillögurnar, gæti hann „haldið áfram að berjast af öllum sínum kröftum.“
Q: Is this your final offer to Ukraine?TRUMP: No. One way or the other we have to get it ended. He can continue to fight his little heart out. pic.twitter.com/SDh8cKrUVs— Aaron Rupar (@atrupar) November 22, 2025
Q: Is this your final offer to Ukraine?TRUMP: No. One way or the other we have to get it ended. He can continue to fight his little heart out. pic.twitter.com/SDh8cKrUVs
Í samtali við AP sagði talsmaður utanríkisráðuneytisins að ummæli þingmannanna væru kolröng.
Strax í kjölfarið sendi Rubio sjálfur út þau skilaboð á samfélagsmiðlum að friðartillögurnar hefðu verið samdar af Bandaríkjamönnum og að þær væru góður grunnur fyrir yfirstandandi viðræður.
Ráðherrann hélt því fram að Rússar hefðu komið að því að semja tillögurnar en þær hefðu þar að auki tekið mið af áður yfirlýstri afstöðu Úkraínumanna.
The peace proposal was authored by the U.S. It is offered as a strong framework for ongoing negotiationsIt is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw— Marco Rubio (@marcorubio) November 23, 2025
The peace proposal was authored by the U.S. It is offered as a strong framework for ongoing negotiationsIt is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw
Þetta er þvert á ummæli þingmannanna og einnig á meint ummæli ráðherra bandaríska hersins, sem hefur fengið það hlutverk að fá Úkraínumenn til að skrifa undir tillögurnar.
Blaðamaður Financial Times sagði frá því í gær að Dan Driscoll, ráðherra bandaríska hersins, hefði sagt evrópskum sendiherrum og embættismönnum í gær að tillögurnar væru ekki til umræðu. Það væri ekkert að semja um.
Það þyrfti að skrifa undir tillögurnar, eins og þær væru, hið snarasta.
Aðrir miðlar hafa eftir heimildarmönnum af fundinum í Kænugarði að Driscoll hafi sagt að afstaða ríkisstjórnar Trumps væri sú að Úkraínumenn væru í slæmri stöðu og því væri mikilvægt að semja.
New: According to senior European officials I spoke with about the meeting noted below by the US embassy here in Kyiv, it did not go well. One senior European official described the tone of the meeting as “nauseating”.US army secretary Daniel Driscoll told European ambassadors… https://t.co/3X7lB6mACW— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 22, 2025
New: According to senior European officials I spoke with about the meeting noted below by the US embassy here in Kyiv, it did not go well. One senior European official described the tone of the meeting as “nauseating”.US army secretary Daniel Driscoll told European ambassadors… https://t.co/3X7lB6mACW
Óvissan og óreiðan í kringum þessar tillögur hefur verið gífurlega mikil. Upprunalega var henni lekið til bandaríska miðilsins Axios og voru tillögurnar sagðar hafa verið að mestu skrifaðar af auðjöfrunum Steve Witkoff, sem er sérstakur erindreki Donalds Trump, og Kirill Dmitríev, sem hefur áður komið að viðræðum um Úkraínu fyrir hönd Kreml.
Sjá einnig: Sagðir vinna að nýju friðarsamkomulagi án Úkraínu og Evrópu
Witkoff svaraði tísti blaðamanns Axios og skrifaði: „Hann hlýtur að hafa fengið þetta frá K“. Svo virðist sem hann hafi ætlað að senda skilaboðin í einkaskilaboðum og eyddi hann tístinu mjög fljótt. Líklegt þykir að með „K“ hafi Witkoff verið að vísa til Dmitríev, sem vitnað var í í upprunalegu fréttinni.
Looks like Steve Witkoff tweeted what was meant to be a DM, saying the content for this much-discussed Axios story must have come from "K." Almost certainly this refers to Kirill Dmitriev, who is quoted in the story. But it seems the Russian side is leaking this for a reason.… pic.twitter.com/xuP2lV1FcZ— Michael Weiss (@michaeldweiss) November 19, 2025
Looks like Steve Witkoff tweeted what was meant to be a DM, saying the content for this much-discussed Axios story must have come from "K." Almost certainly this refers to Kirill Dmitriev, who is quoted in the story. But it seems the Russian side is leaking this for a reason.… pic.twitter.com/xuP2lV1FcZ
Dmitríev lýsti því svo yfir í nótt að það hefðu verið Úkraínumenn sem láku friðartillögunum, ekki hann sjálfur, en óljóst er hvort þeir hafi yfir höfuð vitað af þeim þegar þeim var upprunalega lekið til fjölmiðla.
Auðjöfurinn rússneski sagði einnig að Úkraínumenn hefðu látið gera þá breytingu á tillögunum að liður um að farið yrði yfir hvernig aðstoð til Úkraínumanna hefði verið varið yrði fjarlægður, Í staðinn yrði veitt sakaruppgjöf fyrir alla glæpi sem hafi verið framdir í stríðinu.
Facts: 1. Ukraine leaked the US peace plan through deputy Honcharenko👇2. A U.S. official confirmed to WSJ that in this leaked plan one point was changed from “an audit of all international aid” to the “full amnesty”3. Russia did not leak the plan or its existence / details 🧵 https://t.co/JdiQQZYbRy— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 23, 2025
Facts: 1. Ukraine leaked the US peace plan through deputy Honcharenko👇2. A U.S. official confirmed to WSJ that in this leaked plan one point was changed from “an audit of all international aid” to the “full amnesty”3. Russia did not leak the plan or its existence / details 🧵 https://t.co/JdiQQZYbRy
Ofan á þetta allt saman sagði rannsóknarblaðamaðurinn Christo Grozev, sem hefur lengi einbeitt sér að Rússlandi og á sér langa sögu í því að fletta hulunni ofan af rússneskum njósnurum í Evrópu og víðar, frá því um helgina að hann hefði séð nánast sömu tillögur og væru í friðartillögunum fyrir um hálfu ári síðan.
Sjá einnig: Njósnarar Rússa ræddu morð eða rán á blaðamanni
Hann sagðist hafa séð drög að þessum tillögum og þær væru alfarið rússneskar. Þar hefði hann til dæmis séð sömu tillögu um að nýta ætti hluta frystra sjóða Rússa í Evrópu, ásamt fúlgum fjár frá ríkjum Evrópu, til uppbyggingar í Úkraínu, sem reitt hefur evrópska ráðamenn til reiði.
Sjá einnig: Ósætti um frysta sjóði Rússa - „Witkoff þarf á geðlækni að halda“
Grozev sagði þó að í drögunum sem hann sá hafi verið tveir liðir til viðbótar. Annar hafi snúið að fjárfestingum bandarískra fjárfesta í Rússlandi og hinn að mögulegu bandalagi Rússlands og Bandaríkjanna gegn Kína.
I happened to see an early version of the "peace plan" , about 6 months ago. It was a purely Russian concept and was nearly identical to what we see today (certainly the 50/50 Russian assets + EU investment in Ukraine reconstruction was there). However two items are glaringly…— Christo Grozev (@christogrozev) November 22, 2025
I happened to see an early version of the "peace plan" , about 6 months ago. It was a purely Russian concept and was nearly identical to what we see today (certainly the 50/50 Russian assets + EU investment in Ukraine reconstruction was there). However two items are glaringly…
Hver samdi hana og hvar?
Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, tjáði sig um óreiðuna nú í morgunsárið. Í tísti sagði hann að leiðtogar Evrópu, Kanada og Japan væru tilbúnir til að vinna með friðaráætlunina, þó þeir hefðu ýmsar áhyggjur sem að henni snúa.
„Áður en við hefjum þá vinnu, væri samt gott að fá að vita hver væri höfundur þessarar áætlunar og hvar hún var samin.“
Together with the leaders of Europe, Canada and Japan, we have declared our readiness to work on the 28-point plan despite some reservations. However, before we start our work, it would be good to know for sure who is the author of the plan and where was it created.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 23, 2025
Together with the leaders of Europe, Canada and Japan, we have declared our readiness to work on the 28-point plan despite some reservations. However, before we start our work, it would be good to know for sure who is the author of the plan and where was it created.
Volodimír Selenskí Úkraínuforseti sat fjarfund með forsætisráðherra Íslands í morgun auk annarra þjóðarleiðtoga Norðurlanda og Eystrasaltsríkja. Hann segist hafa útskýrt næstu skref Úkraínumanna í friðarviðræðum. Forsætisráðherra Íslands segir nauðsynlegt að Evrópa sé við samningaborðið, en Bandaríkjamenn vilja að Úkraínumenn samþykki friðartillögur sem samdar voru af ráðamönnum í Moskvu og Washington.
Vladimír Pútín, forseti Rússlands, segir að friðaráætlun sem kynnt var fyrir ráðamönnum í Úkraínu á dögunum, gæti verið grunnur að friðarsamkomulagi milli Rússlands og Úkraínu. Á fundi þjóðaröryggisráðs Rússlands í gærkvöldi hótaði Pútín að leggja undir sig enn meira landsvæði í Úkraínu, verði áætlunin ekki samþykkt.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, ávarpaði þjóð sína í dag og sagði hana í einhverri erfiðustu stöðu sem þjóðin hefði upplifað. Helstu bandamenn Úkraínumanna reyndu að þvinga þá til að gera slæmt samkomulag við Rússa, sem hefðu reynt að sigra Úkraínu í ellefu ár.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti hefur staðfest að honum hafi borist drög að friðarsamkomulagi sem samin voru af fulltrúum Bandaríkjanna og Rússlands.