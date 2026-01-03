Nýju vatnsrennibrautinni í sundlauginni í Þorlákshöfn hefur verið lokað. Rúm vika er síðan rennibrautin, sem ber heitið Drekinn, var opnuð almenningi.
Frá lokuninni er greint í tilkynningu frá sveitarfélaginu Ölfusi, en þar segir að lokunin sé tímabundin.
„Unnið er að ítarlegri rannsókn á orsökum atvikanna og verður brautin ekki opnuð á ný fyrr en fullvíst er að hún uppfylli allar öryggiskröfur.“
Í Facebook-hópi íbúa í Þorlákshöfn og Ölfusi skapaðist umræða í gærkvöldi vegna fjölda slysa sem orðið hafa í rennibrautinni undanfarna daga. Í þræðinum kom meðal annars fram að fullorðinn maður hefði hlotið skurð á andliti og mögulegan heilahristing vegna falls í rennibrautinni. Á hann hafi verið saumuð sjö spor.
Tilgangur ferðar mannsins í rennibrautina hafi verið að sýna yngri kynslóðinni að rennibrautin væri hættulaus, en það hafi ekki gengið betur en svo.
Annar íbúi segist sjá marga koma út úr brautinni haldandi um hausinn, hálsinn eða bakið og mörg börn hreinlega grátandi. Þá segist einn hafa meitt sig í bakinu og verið illt í nokkra daga.
Fjöldi annarra íbúa lýsti meiðslum ýmist á sér eða börnum sínum en aðrir telja rennibrautina þægilega og að auðvelt sé að stýra hraðanum í henni.
Fréttastofa fjallaði um uppbyggingu rennibrautarinnar í lok árs 2024. Þar var henni lýst sem einni hæstu og glæsilegustu rennibraut landsins. Fram kom að stigahúsið yrði tólf metra hátt og að brautin hafi kostað 150 milljónir króna.
Fréttin hefur verið uppfærð.