Alvarlegt bílslys á Biskupstungnabraut Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 3. janúar 2026 14:57 Veginum hefur verið lokað meðan vinna stendur yfir á vettvangi. Aðsend Lögreglu barst tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Biskupstungnabraut, skammt sunnan við Þrastarlund, á öðrum tímanum í dag. Um að ræða árekstur tveggja bíla. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir þetta í samtali við fréttastofu en vísar að öðru leyti í tilkynningu á Facebook-síðu embættisins. Lokað er fyrir umferð um Biskupstungnabraut milli Suðurlandsvegar og Grafningsvegar neðri meðan vinna stendur yfir á vettvangi. Lögreglumál Grímsnes- og Grafningshreppur