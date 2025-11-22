Ráðamenn og embættismenn í Evrópu eru verulega ósáttir við ætlanir Bandaríkjamanna um að hagnast á frystum sjóðum Rússa í Evrópu og enduruppbyggingu í Úkraínu. Þær ætlanir eru sagðar geta komið niður á tilraunum Evrópumanna til að hjálpa Úkraínumönnum að komast gegnum stríðið við Rússland.
Embættismenn Evrópusambandsins hafa um nokkurra mánaða skeið reynt að finna leiðir til að nota um þær fúlgur fjár sem frystar hafa verið í sjóðum Rússa í Evrópu. Mest er um að ræða peninga í bönkum í Belgíu, en í heildina eru þetta um 140 milljarðar evra, eða um 20,6 billjónir króna (20.600.000.000.000).
Vextirnir af þessum peningum hafa um nokkuð skeið verið notaðir til að fjármagna rekstur úkraínska ríkisins.
Nú vilja bakhjarlar Úkraínu nota peningana til að fjármagna uppbyggingu á hergagnaiðnaði í Úkraínu og til að fjármagna kaup á hergögnum frá Bandaríkjunum á næstu árum. Úkraínumenn vilja einnig nota þá til að fjármagna ríkisreksturinn þar í landi.
Útlit er fyrir að Úkraínumenn gætu átt í fjárhagskröggum snemma á næsta ári, samkvæmt frétt Politico.
Ráðamenn í Rússlandi hafa mótmælt þessum áætlunum verulega en viðræður um hvernig þetta væri hægt hafa ekki skilað árangri hingað til. Að mestu hafa þær strandað á Belgum, sem óttast að upptaka sjóðanna myndi koma niður á bankakerfi landsins og gera Belga berskjaldaða gagnvart mögulegum lögsóknum. Til stendur að halda annan fund um málið í næsta mánuði.
Sjá einnig: Belgar komu í veg fyrir samþykkt um nýtingu rússneskra eigna
Í nýopinberuðum og umdeildum friðartillögum sem skrifaðar voru af bandarískum og rússneskum erindrekum, þar á meðal Steve Witkoff, sérstökum erindreka Donalds Trump, og rússneskum auðjöfri, eru þessir sjóðir nefndir sérstaklega og hvernig eigi að verja þeim.
Fjórtándi liður 28 liða friðaráætlunarinnar segir til um að hundrað milljarðar dala af frystum eigum Rússa yrðu settir í sjóð sem nota ætti til uppbyggingar og fjárfestinga í Úkraínu. Þá segir þar að ríki Evrópu ættu einnig að setja hundrað milljarða dala í sjóðinn.
Sjóðnum ætti að vera stýrt af Bandaríkjamönnum og þeir eiga að eignast helming þess hagnaðar sem uppbyggingin og fjárfestingarnar gætu leitt af sér.
Afganginn af frystum eigum Rússa í Evrópu á samkvæmt friðaráætluninni að verja til sameiginlegra fjárfestinga Bandaríkjanna og Rússlands.
Í samtali við Politico segir einn evrópskur embættismaður að ætlanirnar séu hneykslanlegar. Sá maður, sem er franskur, segir að Evrópumenn séu að keppast við að reyna að nýta þessa sjóði í hag Úkraínumanna og að Trump vilji hagnast á þeim.
Líklegast sé að enginn muni samþykkja friðaráætlunina.
Annar, sem sagður er háttsettur embættismaður hjá Evrópusambandinu, gerði lítið úr hugmyndunum í friðaráætluninni og benti á að Donald Trump hefði ekkert vald til að losa frysta sjóði í Evrópu.
Enn annar háttsettur embættismaður ESB er sagður hafa blótað þessum hugmyndum og sá fjórði sagði:
„Witkoff þarf á geðlækni að halda.“
Embættismennirnir hafa sérstaklega áhyggjur af því að friðaráætlunin muni gera erfiðara að komast að samkomulagi um notkun sjóðanna og auka á áhyggjur ráðamanna í Belgíu.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, ávarpaði þjóð sína í dag og sagði hana í einhverri erfiðustu stöðu sem þjóðin hefði upplifað. Helstu bandamenn Úkraínumanna reyndu að þvinga þá til að gera slæmt samkomulag við Rússa, sem hefðu reynt að sigra Úkraínu í ellefu ár.
Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hafa hótað því að skera á flæði upplýsinga og vopna til Úkraínumanna. Það verði gert skrifi Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, ekki fljótt undir friðaráætlun sem Úkraínumenn komu ekkert að því að semja og þykir halla verulega á þá.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti hefur staðfest að honum hafi borist drög að friðarsamkomulagi sem samin voru af fulltrúum Bandaríkjanna og Rússlands.
Bandarískir og rússneskir erindrekar eru sagðir hafa unnið á laun að áætlun sem á að koma á friði í Úkraínu. Vinnan hefur þó verið alfarið unnin án aðkomu Úkraínumanna og ráðamanna í Evrópu. Áætlun þessi er sögð byggja á friðarætluninni sem kennd er við Trump og snýr að Gasaströndinni.