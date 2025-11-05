Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans

Íslenski landsliðsmaðurinn Stefán Teitur Þórðarson spilaði rúmar 40 mínútur í 2-1 sigri Preston North End á Swansea City í ensku B-deildinni í fótbolta í kvöld. Hann hefur ekki spilað svo mikið í einum og sama leiknum síðan í ágúst.
Stefán Teitur var sem fyrr á varamannabekk Preston en hann hefur verið úti í kuldanum í vetur. Hann kom þó inn sem varamaður í síðustu tveimur leikjum en spilaði um 10 mínútur í þeim báðum.
Vinstri bakvörðurinn Thierry Small kom Preston í forystu eftir aðeins átta mínútna leik og 1-0 stóð í hléi PNE í vil. Aðeins fjórar mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar framherjinn Milutin Osmajic tvöfaldaði forystuna.
Stefán Teitur kom inn sem varamaður fimm mínútum eftir markið, á 54. Mínútu, og hefur hann ekki spilað svo margar mínútur fyrir Preston síðan í lok ágúst. Raunar hefur hann alls spilað 28 mínútur allan október og september.
Suður-Kóreumaðurinn Eom Ji-sung kom inn af bekk Swansea í síðari hálfleik og minnkaði muninn seint í leiknum. Við tóku spennandi lokamínútur en Preston hélt út og vann 2-1 sigur.
Um er að ræða þriðja leikinn í röð sem Preston vinnur og hefur Stefán Teitur tekið þátt í þeim öllum, eftir að hafa setið fjóra leiki í röð þar á undan á bekknum.
Preston situr í fjórða sæti deildarinnar með 25 stig, sex frá toppliði Coventry en aðeins tveimur frá Stoke City sem er í öðru sæti og stigi á eftir Middlesbrough í því þriðja.
Swansea er í 17. sæti með 17 stig.