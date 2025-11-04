Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. nóvember 2025 08:32 Strákarnir hans Thomas Frank hrifu fáa með spilamennsku sinni gegn Chelsea. getty/Shaun Brooks Jamie Carragher sparaði ekki stóru orðin þegar hann ræddi um frammistöðu Tottenham í tapinu fyrir Chelsea um helgina. Hann sagði að Spurs hefði spilað eins og neðri deildarlið gegn nágrönnum sínum. Chelsea vann leikinn á Tottenham-leikvanginum, 0-1, á laugardaginn. Spurs voru afar bitlausir í leiknum og ógnuðu sjaldan. Carragher segir að frammistaðan veki upp spurningar um á hvaða leið Thomas Frank sé með lið Tottenham. „Þetta er áhyggjuefni. Frank gæti horft á þessi úrslit og hugsað með sér: Ég veit ekki hvaðan þetta kom,“ sagði Carragher. „Við erum að gera vel í deildinni og höfum skorað flest mörk allra. En vandamálið fyrir Frank og aðra stjóra sem taka stökkið frá minni liðum til þeirra stærri er fótboltinn sem þeir láta þau spila. Þegar þú horfir á leikinn um helgina og heimaleikina sem stuðningsmennirnir hafa séð var þetta eins og að horfa á fjórðu deildarlið gegn úrvalsdeildarliði í bikarkeppninni.“ Spurs er í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með sautján stig eftir tíu leiki. Næsti deildarleikur liðsins er gegn Manchester United á laugardaginn. Í kvöld tekur Tottenham á móti FC Kaupmannahöfn í Meistaradeildinni. Enski boltinn Tengdar fréttir Spence og van de Ven báðust afsökunar Áhugaverð uppákoma átti sér stað í lok leiks Tottenham og Chelsea á laugardag þegar þeir Djed Spence og Micky van de Ven stormuðu út af vellinum og virtust hundsa Thomas Frank, þjálfara Tottenham, algjörlega. 3. nóvember 2025 17:47 Pedro afgreiddi Tottenham Chelsea lagði granna sína í Tottenham í með einu marki gegn engu en yfirburðir Chelsea í leiknum voru algjörir þrátt fyrir að mörkin hafa látið á sér standa. 1. nóvember 2025 17:00 Mest lesið Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu Fótbolti Alfreð klæddist kvennatreyjunni á leiknum við Ísland Handbolti Hverjir eru bestu ungu strákarnir í Bónus-deildinni? Körfubolti Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fótbolti Dagskráin í dag: Stórleikir í Meistaradeildinni Sport Söguleg byrjun OKC á tímabilinu Körfubolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Sjá meira