Hvassast á Vestfjörðum Jón Ísak Ragnarsson skrifar 2. nóvember 2025 08:52 Hvass vindstrengur liggur yfir Vestjförðum í dag og má þar búast við slyddu. Vísir/vilhelm Allhvass norðaustan vindstrengur liggur yfir Vestfjörðum í dag og má þar einnig búast við slyddu. Annars staðar er útlit fyrir mun hægari vind. Í hugleiðingum veðurfræðings segir aðbúast megi við dálítilli rigningu með köflum norðan- og austanlands, og slyddu eða snjókomu á fjallvegum. Skýjað að mestu og stödu skúrir á Suður- og Vesturlandi. Veðurhorfur á landinu Norðaustan 10-18 m/s norðvestantil, annars mun hægari vindur. Rigning eða súld með köflum, og slydda á Vestfjörðum, en þurrt að kalla sunnan heiða. Hiti 1 til 8 stig að deginum.Norðaustan 8-15 á morgun, en hægari um landið norðaustanvert. Skúrir eða slydduél norðanlands, annars úrkomulítið, en fer að rigna sunnantil síðdegis. Hiti breytist lítið. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag:Norðaustan og norðan 5-13 m/s og dálitlar skúrir eða slydduél, en yfirleitt þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi. Hiti 0 til 7 stig.Á miðvikudag:Norðaustan og austan 5-13 og lítilsháttar él, en þurrt að mestu um landið sunnan- og vestanvert. Heldur kólnandi.Á fimmtudag:Austan 10-15 við suðurströndina, annars hægari vindur. Skýjað og úrkomulítið, en bjartviðri á Vesturlandi. Hiti kringum frostmark.Á föstudag og laugardag:Norðaustlæg átt og dálítil él á Austurlandi, en lengst af bjart um landið vestanvert. Hiti breytist lítið. Veður