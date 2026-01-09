Klappar fyrir ferðalöngunum í óveðrinu Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 9. janúar 2026 12:17 Frá vettvangi í Öræfum á Suðausturlandi í gær. Björgunarsveitin Kári Tugir sátu fastir í bílum sínum klukkustundum saman þegar ofsaveður reið yfir á þjóðvegi 1 milli Jökulsárlóns og Skaftafells í gær. Björgunarsveitir komu um tvö hundruð manns til aðstoðar. Björgunarsveitarmaður ber ferðalanga lofi sem hafi þurft að dúsa í bílum sínum í lengri tíma við erfiðar aðstæður. Ofsaveðrið skall á nokkuð hratt um hádegisbilið í gær og lenti ferðafólk strax í vanda. Laurent Jegu, björgunarsveitarmaður í björgunarsveitinni Kára í Öræfum, er einn þeirra sem stóðu vaktina í gær frá því fyrstu sveitir voru kallaðar út strax í hádeginu. „Strax eftir Virkisá fundum við nokkra bíla sem voru alveg fastir. Einn var farinn út af veginum, hinn var orðinn fastur með brotna rúðuþurrku,“ segir Laurent. Myndskeið frá vettvangi má sjá að neðan. Hann segir ástandið nærri Sandfelli hafa verið slæmt. „Þá var bara röð af 40 bílum. Þeir voru alveg fastir. Rúta með 18 manns og fullir bílar alls staðar.“ Þeir hafi hafist handa við að tæma bílana á vesturendanum. Björgunarsveit frá Höfn hafi komið úr hinni áttinni og byrjað að tæma frá Hofi. Þeir hafi tæmt bílana hvern á fætur öðrum og selflutt fólkið í fjöldahjálparstöð í Hofgarði. Svona gekk þetta langt fram á kvöld. Björgunarsveitirnar aðstoðuðu um tvö hundruð manns sem margir þurftu að bíða klukkustundum saman eftir aðstoð. „Þau voru búin að bíða í fjóra til fimm tíma eða kannski meira hjá sumum.“ Sumir hafi verið með börn í bílnum, einhverjir veikir og fólk sem þurfti nauðsynlega að komast á klósettið en gat það ekki. Vindurinn var svo mikill, allt upp í 30 til 40 metra á sekúndu, að það leyfði ekki að fara út úr bílnum. Laurent vill hrósa fólkinu fyrir viðbrögð sín í þessum erfiðu aðstæðum. „Gott klapp til þeirra.“ Hann segir flesta hafa verið á ágætlega útbúnum bílum en eftir að fyrsti bíllinn festist hafi fljótt fleiri fylgt í kjölfarið. „Það var svo mikill skaflrenningur. Um leið og það er einn bíll sem er fastur þá safnast snjór í kringum þann bíl svo hann er meira og meira fastur og ekki alltaf hægt að komast fram hjá.“ Snjóskaflarnir hafi stækkað og aðstæður verið erfiðar. Vegurinn hefur verið opnaður á ný en enn á eftir að fjarlægja einhverja bíla sem eru úti í vegkanti. En einhverjir þeirra urðu rafmagns- eða bensínlausir í gær. „Það er fólk að keyra og enginn snjór á veginum. Það er búið að moka snjóinn,“ sagði Laurent. Björgunarsveitir Sveitarfélagið Hornafjörður Mýrdalshreppur Ferðaþjónusta Mest lesið Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Erlent Breytt hlutverk hjá Flokki fólksins: „Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar“ Innlent Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Erlent Atvinnulífið misnoti heilbrigðiskerfið Innlent Samningur í höfn á síðustu stundu Innlent Þrír með réttarstöðu sakbornings vegna hópsýkingarinnar á Mánagarði Innlent Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga Innlent „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Innlent Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Innlent Ekki hægt að byggja hagvöxt áfram á fólksfjölgun Innlent Fleiri fréttir Klappar fyrir ferðalöngunum í óveðrinu Skortur á húsnæði fyrsta verkefnið Átta mánuðir fyrir ofbeldi gegn eigin föður: „Ég stúta honum. Ég stúta þér sko“ „Ég er sátt“ Uppstökkun hjá Flokki fólksins og ferðalangar í vanda Samningur í höfn á síðustu stundu Rúmur fjórðungur lést vegna blóðrásarsjúkdóma Ekki hægt að byggja hagvöxt áfram á fólksfjölgun „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Breytt hlutverk hjá Flokki fólksins: „Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar“ Sósalistaflokkurinn ekki með í Vori til vinstri Hringvegurinn opinn á ný Inga ræðir ráðherrakapalinn í beinni klukkan átta Þrír með réttarstöðu sakbornings vegna hópsýkingarinnar á Mánagarði Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga Atvinnulífið misnoti heilbrigðiskerfið Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Leita að manneskju við Sjáland Ragnar Þór verður ráðherra Guðmundur Ingi segir af sér Telur ólíklegt að aðrar þjóðir berjist með Dönum Hátt í hundrað á fjöldahjálparstöð Bæjarfulltrúar slást um oddvitasætið í Hafnarfirði Ekki fengið kvartanir um Grok-myndir af íslenskum konum Neyðarástand í uppsiglingu takist ekki að fjölga sjúkraliðum Mistök ollu því að sumir fengu ekki boð Þessi sóttu um hjá Höllu Kynferðisbrot gegn dreng í Hafnarfirði komið til saksóknara Ungt barn með mislinga á Landspítalanum Halda í opinbera heimsókn til Eyja Sjá meira