Innlent

Klappar fyrir ferða­löngunum í ó­veðrinu

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Frá vettvangi í Öræfum á Suðausturlandi í gær.
Frá vettvangi í Öræfum á Suðausturlandi í gær. Björgunarsveitin Kári

Tugir sátu fastir í bílum sínum klukkustundum saman þegar ofsaveður reið yfir á þjóðvegi 1 milli Jökulsárlóns og Skaftafells í gær. Björgunarsveitir komu um tvö hundruð manns til aðstoðar. Björgunarsveitarmaður ber ferðalanga lofi sem hafi þurft að dúsa í bílum sínum í lengri tíma við erfiðar aðstæður.

Ofsaveðrið skall á nokkuð hratt um hádegisbilið í gær og lenti ferðafólk strax í vanda. Laurent Jegu, björgunarsveitarmaður í björgunarsveitinni Kára í Öræfum, er einn þeirra sem stóðu vaktina í gær frá því fyrstu sveitir voru kallaðar út strax í hádeginu.

„Strax eftir Virkisá fundum við nokkra bíla sem voru alveg fastir. Einn var farinn út af veginum, hinn var orðinn fastur með brotna rúðuþurrku,“ segir Laurent.

Myndskeið frá vettvangi má sjá að neðan.

Hann segir ástandið nærri Sandfelli hafa verið slæmt.

„Þá var bara röð af 40 bílum. Þeir voru alveg fastir. Rúta með 18 manns og fullir bílar alls staðar.“

Þeir hafi hafist handa við að tæma bílana á vesturendanum. Björgunarsveit frá Höfn hafi komið úr hinni áttinni og byrjað að tæma frá Hofi. Þeir hafi tæmt bílana hvern á fætur öðrum og selflutt fólkið í fjöldahjálparstöð í Hofgarði.

Svona gekk þetta langt fram á kvöld. Björgunarsveitirnar aðstoðuðu um tvö hundruð manns sem margir þurftu að bíða klukkustundum saman eftir aðstoð.

„Þau voru búin að bíða í fjóra til fimm tíma eða kannski meira hjá sumum.“

Sumir hafi verið með börn í bílnum, einhverjir veikir og fólk sem þurfti nauðsynlega að komast á klósettið en gat það ekki. Vindurinn var svo mikill, allt upp í 30 til 40 metra á sekúndu, að það leyfði ekki að fara út úr bílnum. Laurent vill hrósa fólkinu fyrir viðbrögð sín í þessum erfiðu aðstæðum.

„Gott klapp til þeirra.“

Hann segir flesta hafa verið á ágætlega útbúnum bílum en eftir að fyrsti bíllinn festist hafi fljótt fleiri fylgt í kjölfarið.

„Það var svo mikill skaflrenningur. Um leið og það er einn bíll sem er fastur þá safnast snjór í kringum þann bíl svo hann er meira og meira fastur og ekki alltaf hægt að komast fram hjá.“

Snjóskaflarnir hafi stækkað og aðstæður verið erfiðar.

Vegurinn hefur verið opnaður á ný en enn á eftir að fjarlægja einhverja bíla sem eru úti í vegkanti. En einhverjir þeirra urðu rafmagns- eða bensínlausir í gær.

„Það er fólk að keyra og enginn snjór á veginum. Það er búið að moka snjóinn,“ sagði Laurent.

Björgunarsveitir Sveitarfélagið Hornafjörður Mýrdalshreppur Ferðaþjónusta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið