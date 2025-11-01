Í dag er spáð norðaustan átta til fimmtán metrum á sekúndu, en þrettán til 20 metrum norðvestantil á landinu. Rigning með köflum, en léttir til suðvestanlands.
Hiti verður tvö til tíu stig, hlýjast sunnantil, en útlit er fyrir svalara veður á morgun.
„Víðáttumikil lægð er stödd suður af landinu sem hreyfist lítið og grynnkar smám saman. Í dag er því útlit fyrir minnkandi norðaustlæga átt, gola eða kaldi síðdegis, en áfram norðaustan hvassviðri eða stormur norðvestantil fyrripart dags. Víða rigning með köflum, en bjartviðri á Suðvesturlandi. Hiti 2 til 10 stig að deginum, mildast syðst,“ segir í hugleiðingum Veðurfræðings.
„Hæg norðaustlæg eða breytileg átt á morgun, en allhvasst á Vestfjörðum. Dálítil rigning eða slydda fyrir norðan, en lengst af bjart sunnan heiða. Hiti 0 til 7 stig.“
Á sunnudag:Breytileg átt 3-8 m/s, en norðaustan 8-15 á Vestfjörðum og á annesjum norðvestanlands. Rigning eða slydda fyrir norðan og snjókoma til fjalla, en stöku skúrir sunnan heiða. HIti 0 til 7 stig, mildast syðst.Á mánudag:Norðaustan 8-15, en hægari norðaustantil. Slydduél á Vestfjörðum, annars úrkomulítið. Fer að rigna sunnan- og austanlands síðdegis. Hiti breytist lítið.Á þriðjudag:Norðaustan 5-13 og víða rigning með köflum, en slydda inn til landsins. Léttir til um landið suðvestanvert seinnipartinn. Hiti 1 til 7 stig.Á miðvikudag:Austan og norðaustan 5-13 og skúrir, en slydduél fyrir norðan. Hiti 0 til 8 stig, mildast syðst.Á fimmtudag:Austan- og norðaustanátt og víða væta af og til. Hiti breytist lítið.Á föstudag:Útlit fyrir norðaustlæga átt og vætu, einkum við ströndina. Hiti 0 til 6 stig.