Kjartan Kjartansson skrifar
Gular viðvaranir sem gilda frá 22. október til 23. október 2025.
Veðurstofa Íslands

Spáð er norðaustan stormi eða hríð á suðaustan- og austanverðu landinu í nótt og fram á fimmtudag. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna veðursins.

Viðvaranirnar taka gildi á Austurlandi og Austfjörðum klukkan þrjú í nótt og gilda fram á aðfararnótt fimmtudags. Þar er gert ráð fyrir norðaustan hríð með éljum og skafrenningi. Afmarkarðar samgöngutruflanir eru taldar líklegar þar.

Þegar líður á morguninn færist veðrið sunnar. Á Suðausturlandi tekur viðvörun gildi klukkan sex í fyrramálið og er varað við norðaustan hvassviðri eða stormi þar. Samfelldur vindur gæti verið á bilinu 15-23 metrar á sekúndu en hviður við fjöll, sérstaklega austan Öræfa gætu náð allt að 40 metrum á sekúndu.

Búast má við samgöngutruflunum og sandfoki á Suðausturlandi. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum þar. Viðvörunin gildi til klukkan 10:00 á fimmtudagsmorgun.

