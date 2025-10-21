Gul viðvörun á landinu sunnan- og austanverðu Kjartan Kjartansson skrifar 21. október 2025 10:01 Gular viðvaranir sem gilda frá 22. október til 23. október 2025. Veðurstofa Íslands Spáð er norðaustan stormi eða hríð á suðaustan- og austanverðu landinu í nótt og fram á fimmtudag. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna veðursins. Viðvaranirnar taka gildi á Austurlandi og Austfjörðum klukkan þrjú í nótt og gilda fram á aðfararnótt fimmtudags. Þar er gert ráð fyrir norðaustan hríð með éljum og skafrenningi. Afmarkarðar samgöngutruflanir eru taldar líklegar þar. Þegar líður á morguninn færist veðrið sunnar. Á Suðausturlandi tekur viðvörun gildi klukkan sex í fyrramálið og er varað við norðaustan hvassviðri eða stormi þar. Samfelldur vindur gæti verið á bilinu 15-23 metrar á sekúndu en hviður við fjöll, sérstaklega austan Öræfa gætu náð allt að 40 metrum á sekúndu. Búast má við samgöngutruflunum og sandfoki á Suðausturlandi. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum þar. Viðvörunin gildi til klukkan 10:00 á fimmtudagsmorgun. Veður Mest lesið Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Innlent Réðst á opinberan starfsmann Innlent Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Innlent Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Innlent Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Innlent Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Innlent „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Innlent Selja neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf í fyrsta skipti Erlent Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Innlent Bein útsending: Ásgeir situr fyrir svörum í þinginu Innlent Fleiri fréttir Gul viðvörun á landinu sunnan- og austanverðu Svöl norðanátt og hálka á vegum Stefnir í fyrstu hálku haustsins á höfuðborgarsvæðinu Rigning eða slydda suðvestantil Kólnar í veðri næstu daga Hægviðri og þokusúld framan af degi Hæg breytileg átt og dálítil væta Vindur fyrir norðan og rigning og þokusúld vestanlands Dálítil væta og hiti að átján stigum Tuttugu stig á nokkrum stöðum Allt að 18 stig í dag Allt að átján stig fyrir austan á morgun Vindur fer smá saman minnkandi Fer að rigna og bætir í vind Smávægileg útköll vegna óveðursins Urðu fyrir sjóskvettu í beinni Spá mikilli ölduhæð við Faxaflóa í vestan hvassviðri Sjór geti gengið á land í Faxaflóa á morgun Gular viðvaranir vegna vestanstorms Dregur úr vindi og úrkomu þegar líður á daginn Hægur vindur og skúrir eða slydduél Lægð á Grænlandshafi stjórni veðrinu þennan daginn Sleppum ekki alveg við leiðindi Gular viðvaranir og allt að 45 metrar á sekúndu í hviðum Hægviðri og víða bjart Skúrir og áfram milt í veðri Suðlægar áttir og úrkoma í flestum landshlutum Sunnan strekkingur og vætusamt Allhvass vindur sunnan- og vestanlands og rigning Fyrsta haustlægðin mætt til landsins Sjá meira